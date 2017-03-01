 الحسيمة تعود لحياتها الطبيعية والبحارة يعودون لمزاولة الصيد بعد استفادتهم من الدعم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية | دولي

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية

مرة أخرى شاروجور يخلف كارثة حقيقية بصفرو | حوادث و حقوق

مرة أخرى '' شاروجور'' يخلف كارثة حقيقية بصفرو

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء | حوادث و حقوق

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

الحسيمة تعود لحياتها الطبيعية والبحارة يعودون لمزاولة الصيد بعد استفادتهم من الدعم

بتاريــخ : 15 أبريل 2017 / 21:36 الحسيمة تعود لحياتها الطبيعية والبحارة يعودون لمزاولة الصيد بعد استفادتهم من الدعم | بوليتيك
الحسيمة تعود لحياتها الطبيعية والبحارة يعودون لمزاولة الصيد بعد استفادتهم من الدعم
عادت الحياة الطبيعية مرة أخرى للمدينة الساحرة والهادئة الحسيمة، وابتداء من الأسبوع المقبل سيعود معها البحارة الذين تضررت مراكبهم من سمك ''النيكرو'' لمزاولة مهامهم في عرض البحر، بعد أن تدخل مجل

شوف تيفي

عادت الحياة الطبيعية مرة أخرى للمدينة الساحرة والهادئة الحسيمة، وابتداء من الأسبوع المقبل سيعود معها البحارة الذين تضررت مراكبهم من سمك "النيكرو" لمزاولة مهامهم في عرض البحر، بعد أن تدخل مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، واتخذ قرار تعويض الشباك المتضررة بنسبة 100 في المائة من قيمة اقتناء الشباك الجديدة المخصصة لصيد الأسماك السطحية.

وذكر بلاغ للمجلس أن القرار جاء خلاصة اجتماع انعقد أمس الجمعة بالرباط، بحضور وزيري الداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووالي جهة الشرق، ورئيسي مجلسي الجهتين، ورؤساء الجمعيات المهنية العاملة بقطاع الصيد البحري، حيث تم الاتفاق على تعويض الشباك المتضررة بنسبة 100 في المائة من قيمة اقتناء الشباك الجديدة المخصصة لصيد الأسماك السطحية.

وأضاف المصدر ذاته فضلا عن دعم المجلس للجمعيات العاملة في هذا المجال، فقد تم الاتفاق، كذلك، مع جمعيات البحارة على دعم الخدمات الصحية والاجتماعية لفائدة مزاولي مهنة الصيد البحري، فضلا عن الاتفاق مع جمعيات أرباب مراكب الصيد التقليدي لدعم هذا القطاع.

وحرصا على أرواح البحارة، التزمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري) بتوفير خافرة لإنقاذ الأرواح البشرية والبحث عن المفقودين عند تعرض مراكب الصيد للحوادث في عرض البحر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الحسيمة وزير مجلس بحارة دعم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه | بوليتيك

لشكر يحرض مجالسه الإقليمية ضد معارضيه

العثماني يترأس أول مجلس حكومي لحسم الخلافات بين الأغلبية حول برنامجها الحكومي | بوليتيك

العثماني يترأس أول مجلس حكومي لحسم الخلافات بين الأغلبية حول برنامجها الحكومي

بعد بن كيران والعثماني...الرميد يستقبل شبيبة البيجيدي بالدار البيضاء | بوليتيك

بعد بن كيران والعثماني...الرميد يستقبل شبيبة ''البيجيدي '' بالدار البيضاء

بعد بلفقيه وأبو زيد...شبيبة الإتحاد الاشتراكي تهاجم لشكر | بوليتيك

بعد بلفقيه وأبو زيد...شبيبة الإتحاد الاشتراكي تهاجم لشكر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة | بــووز
منذ 4 ساعات

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا | خارج البلاطو

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد | بــووز

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما | قنوات أخرى

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي
منذ 6 دقائق

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.