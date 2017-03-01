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ملفات حارقة تنتظر الوزير حصاد وهذا ما تطالب به النقابات التعليمية

بتاريــخ : 15 أبريل 2017 / 21:22 ملفات حارقة تنتظر الوزير حصاد وهذا ما تطالب به النقابات التعليمية | بوليتيك
ملفات حارقة تنتظر الوزير حصاد وهذا ما تطالب به النقابات التعليمية
راسلت ثلاث نقابات تعليمية التي تعتبر ذات تمثيلية واسعة إلى مراسلة الوزير الجديد للتربية الوطنية والتكوين المهني محمد حصاد بشكل عاجل، وذلك من أجل إعادة جلسات الحوار الذي انقطع مع مجيء عبد الاله

شوف تيفي

راسلت ثلاث نقابات تعليمية التي تعتبر ذات تمثيلية واسعة إلى مراسلة الوزير الجديد للتربية الوطنية والتكوين المهني محمد حصاد بشكل عاجل، وذلك من أجل إعادة جلسات الحوار الذي انقطع مع مجيء عبد الاله بنكيران وحكومته السابقة، والتي كانت تفشل قبل أن تبدأ.

وكشف مصدر تعليمي أن النقابات الثلاث الموقعة على المذكرة المطلبية، حملت الوزارة الوصية مسؤولية ما يعرفه قطاع التعليم من تدهور خطير، وظروف العمل التي أضحت صعبة للغاية، وتراجع في أداء المنظومة التعليمية داخليا وخارجيا.

وذكرت النقابات التعليمية، محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، بمجموعة من المطالب الآنية والمستعجلة، منها قضية رسوب مجموعة من الأساتذة المتدربين، فضلا عن الإعفاءات المفاجئة التي طالت بعض رجال التعليم.

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مراسلة وزير التعليم وزارة

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