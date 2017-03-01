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صادم.. سعر البطاطس بالجزائر أغلى خمس مرات من فرنسا

بتاريــخ : 15 أبريل 2017 / 21:18 صادم.. سعر البطاطس بالجزائر أغلى خمس مرات من فرنسا | دولي
صادم.. سعر البطاطس بالجزائر أغلى خمس مرات من فرنسا
كتبت صحفية يومية جزائرية مقالا مضمونه إن سعر البطاطا في الجزائر أغلى بـ 5 أضعاف، مقارنة مع سعرها في فرنسا ، حيث أن سعر 5 كلغ من البطاطا في فرنسا هو 1.3 يورو.

شوف تيفي

كتبت صحفية يومية جزائرية مقالا مضمونه إن سعر البطاطا في الجزائر أغلى بـ 5 أضعاف، مقارنة مع سعرها في فرنسا ، حيث أن سعر 5 كلغ من البطاطا في فرنسا هو 1.3 يورو.

وتأتي المعطيات الجديدة خلافا لما نشرته وسائل إعلام جزائرية مقربة من النظام الجزائري، حول بداية تصدير منتجات فلاحية جزائرية إلى دول أوروبية، حيث لم يبق أمام حكومة "عبد المالك سلال" سوى تلفيق تهمة سبب ارتفاع سعر البطاطا لليد الخارجية الأجنبية.

وحسب موقع "الجزائر تايمز" فقد أتبتث الحكومة الجزائرية، بالدليل القاطع أنها غير قادرة على التحكم في السوق الداخلية للجزائر، وغير قادرة على كسر سعر البطاطا، وهو ما يعني "أن الحكومة المنتمية لحزب جبهة التحرير الوطني، غير قادرة على السيطرة على أحد أبسط المشاكل وهو السيطرة على السوق الداخلي في الجزائر، لدرجة أن ترسانة من القوانين التي تدعي السلطة أنها تنظم السوق ، وأجهزة أمنية شرطية ، ووزارتين هما الفلاحة والتجارة، وولاة جمهورية كل واحد منهم نصب نفسه رئيس دولة، كل هذا الجيش من الموظفين ورجال الأمن والخبراء عجزوا عن حل مشكل بسيط هو مشكل البطاطا".

هذا، ويتعرض النظام الجزائري لحملة سخرية كبيرة بعد الإرتفاع المتواصل للمواد الغذائية خاصة "الموز والبطاطس"، حيث أضحى تخفيض ثمن الموز والبطاطس من أهم الوعود الإنتخابية البرلمانية في الجزائر.

‫شوف تيفي

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النظام الجزائري البطاطس أغلى السخرية الوعود البرلمان شوف تيفي

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