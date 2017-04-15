بالصورة : ''أنغامي'' يهنئ و يكرم ''سعد لمجرد'' بعد حصوله على جائزة 100 مليون مستمع ﻿

هنأ تطبيق ''أنغامي'' الغنائي الشهير النجم المغربي ''سعد لمجرد'', بعودته للساحة الفنية بعد تمكينه من السراح المؤقت.

شوف تيفي : الفطواكي عبد القادر



هنأ تطبيق "أنغامي" الغنائي الشهير النجم المغربي "سعد لمجرد", بعودته للساحة الفنية بعد تمكينه من السراح المؤقت.

كما عبر التطبيق الغنائي عن انتظاره للنجم المغربي "سعد لمجرد" من أجل تسلم جائزته بعد أن حصل على 100 مليون مستمع و هو رقم كبير .

و يعد تطبيق أنغامي الغنائي من أبرز التطبيقات العالمية الخاصة بالتحميل و الإستماع للأغاني الحصرية وبأعلى جودة و الموجه للعالم العربي .