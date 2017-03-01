سكــــــوب: هذا ما وقع بين مريم سعيد ووالدة خطيبها السابق قبل ليلة ضريب الصداق وها شحال شْرطات عليهم فالصداق..تفاصيل حصرية عن سبب غضب الأم لحظة الانفصال ﻿

علمت '' شوف تيفي'' من مصادر داخل عائلة الشاب كريم ظريف، اليوم السبت، أن نقاشا و خلافا وقع بين والدة كريم ظريف و خطيبته الإعلامية مريم سعيد يومين قبل عقد القِران الذي تم الترتيب له يوم الثلاثاء 4 أبريل

شوف تيفي: م غطاس



علمت " شوف تيفي" من مصادر داخل عائلة الشاب كريم ظريف، اليوم السبت، أن نقاشا و خلافا وقع بين والدة كريم ظريف و خطيبته الإعلامية مريم سعيد يومين قبل عقد القِران الذي تم الترتيب له يوم الثلاثاء 4 أبريل قبل حفل الزفاف الذي كان مُبرمجا يوم الجمعة 7 أبريل2017.



و يعود سبب النقاش، حسب مصادرنا إلى طلب مريم سعيد لمبلغ مالي كبير كمهر يصل إلى 300 مليون سنتيم و مؤخر الصداق حددته في 900 مليون لسنتيم، الشيء الذي رفضته والدة كريم و استنكرته خلال جلسة عشاء جمعت العائلتين لتجيبها مريم بعدم التدخل في شؤونها الخاصة.

و انتهت الجلسة على وقع هذا النقاش الذي قرر معه خطيب مريم السابق الانفصال بشكل نهائي عن خطيبته خصوصا و أنه عثر سابقا داخل شقتها على حقيبة سوداء تحتوي على مبلغ مالي ضخم حصلت عليه من رجل سعودي ثري حسب مصادرنا المقربة من عائلة رجل الأعمال المغربي كريم ظريف.



و كانت مقدمة إيتي بالعربي قد فاجأت قبل أسبوعين جمهورها برسالة عبر حسابها بالانستغرام تخبرهم " أنها انفصلت عن خطيبها حيث كتبت "الحمد لله على فضله ورحمته، أعلن إلغاء مشروع الخطوبة بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميا"، وتابعت "الحمد لله على قضائه وقدره . على نياتكم ترزقون".