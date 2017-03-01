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سكــــــوب: هذا ما وقع بين مريم سعيد ووالدة خطيبها السابق قبل ليلة ضريب الصداق وها شحال شْرطات عليهم فالصداق..تفاصيل حصرية عن سبب غضب الأم لحظة الانفصال

بتاريــخ : 15 أبريل 2017 / 20:49 سكــــــوب: هذا ما وقع بين مريم سعيد ووالدة خطيبها السابق قبل ليلة ضريب الصداق وها شحال شْرطات عليهم فالصداق..تفاصيل حصرية عن سبب غضب الأم لحظة الانفصال | ثقافة و فنون
سكــــــوب: هذا ما وقع بين مريم سعيد ووالدة خطيبها السابق قبل ليلة ضريب الصداق وها شحال شْرطات عليهم فالصداق..تفاصيل حصرية عن سبب غضب الأم لحظة الانفصال
علمت '' شوف تيفي'' من مصادر داخل عائلة الشاب كريم ظريف، اليوم السبت، أن نقاشا و خلافا وقع بين والدة كريم ظريف و خطيبته الإعلامية مريم سعيد يومين قبل عقد القِران الذي تم الترتيب له يوم الثلاثاء 4 أبريل

شوف تيفي: م غطاس

علمت " شوف تيفي" من مصادر داخل عائلة الشاب كريم ظريف، اليوم السبت، أن نقاشا و خلافا وقع بين والدة كريم ظريف و خطيبته الإعلامية مريم سعيد يومين قبل عقد القِران الذي تم الترتيب له يوم الثلاثاء 4 أبريل قبل حفل الزفاف الذي كان مُبرمجا يوم الجمعة 7 أبريل2017.

و يعود سبب النقاش، حسب مصادرنا إلى طلب مريم سعيد لمبلغ مالي كبير كمهر يصل إلى 300 مليون سنتيم و مؤخر الصداق حددته في 900 مليون لسنتيم، الشيء الذي رفضته والدة كريم و استنكرته خلال جلسة عشاء جمعت العائلتين لتجيبها مريم بعدم التدخل في شؤونها الخاصة.
و انتهت الجلسة على وقع هذا النقاش الذي قرر معه خطيب مريم السابق الانفصال بشكل نهائي عن خطيبته خصوصا و أنه عثر سابقا داخل شقتها على حقيبة سوداء تحتوي على مبلغ مالي ضخم حصلت عليه من رجل سعودي ثري حسب مصادرنا المقربة من عائلة رجل الأعمال المغربي كريم ظريف.

و كانت مقدمة إيتي بالعربي قد فاجأت قبل أسبوعين جمهورها برسالة عبر حسابها بالانستغرام تخبرهم " أنها انفصلت عن خطيبها حيث كتبت "الحمد لله على فضله ورحمته، أعلن إلغاء مشروع الخطوبة بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميا"، وتابعت "الحمد لله على قضائه وقدره . على نياتكم ترزقون".

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مريم سعيد خليجي أمير إماراتي

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