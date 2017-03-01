مثير.. عجباتو وتبعها، وها أشنو وقع ليه ﻿

نجت تلميذة قاصر بأعجوبة من يد أحد الأشخاص الذي حاول اختطافها بحي بنسركاو بمدينة أكادير، زوال أمس الجمعة عندما كانت في

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نجت تلميذة قاصر بأعجوبة من يد أحد الأشخاص الذي حاول اختطافها بحي بنسركاو بمدينة أكادير، زوال أمس الجمعة عندما كانت في طريقها إلى مدرستها،

وكشفت مصادر محلية أن شخصا ظل يلاحق الفتاة بسيارته طالبا منها الركوب ومرافقته لكن دون جدوى رغم إلحاحه الشديد، لكن بعدما دخلت التلميذة باب مؤسستها التعليمية، فقد الشخص المذكور السيطرة على نفسه وأخرج عصا وقام باقتحام المكان بحثا عنها، لكنه اصطدم بمجموعة من أطر المؤسسة التعليمية الذين منعوه من الدخول، قبل أن يتم إعلام الشرطة من طرف مدير المؤسسة والتي حضرت واعتقلت المشتبه به الذي تبين أنه كان في حالة سكر جد متقدمة.