انفراد : خلافا للمُتداول معطيات خطيرة عن السبب الحقيقي للإنفصال..شوفو أشنو لقا خطيب مريم سعيد فْدَارها بدبي قبل مايديرو العرس والقضية فيها ثري سعودي ﻿

في جديد قضية الإعلامية مريم سعيد التي انفصلت مؤخرا عن خطيبها و استأثرت قضيتها باهتمام الرأي العام المغربي و العربي ، كشفت مصادر من عائلة خطيبها كريم ظريف لـ''شوف تيفي'' اليوم السبت عن حقائق صادمة و

شوف تيفي:م غطاس

في جديد قضية الإعلامية مريم سعيد التي انفصلت مؤخرا عن خطيبها و استأثرت قضيتها باهتمام الرأي العام المغربي و العربي ، كشفت مصادر من عائلة خطيبها كريم ظريف لـ"شوف تيفي" اليوم السبت عن حقائق صادمة و مثيرة عن سبب الانفصال.



و قالت مصادرنا القريبة جدا من خطيب مُقدمة إيتي بالعربي، إن السبب الحقيقي وراء انفصال كريم عن مريم يعود لعثور الأخير على حقيبة سوداء داخل شقتها تحتوي على مبلغ مالي كبير وأكثر من المتوقع مضيفة، أن مريم أجابت خطيبها بنرفزة قائلة "أنا مكنسولكش حتا نتا متنسولينيش.."

و تقول مصادرنا، إن الشك استدعى كريم للاستفسار عن مصدر كل تلك الأموال، ما دفعه للتحري و مواجهة خطيبته بما وصل له ليكتشف في الأخير أن مصدر كل تلك الأموال " لثري سعودي كانت تربطه بمريم علاقة وصفتها مصادرنا "بالمشبوهة".



و كانت مقدمة إيتي بالعربي قد فاجأت قبل أسبوعين جمهورها برسالة عبر حسابها بالانستغرام تخبرهم " أنها انفصلت عن خطيبها حيث كتبت "الحمد لله على فضله ورحمته، أعلن إلغاء مشروع الخطوبة بشكل نهائي وفسخ الخطوبة رسميا"، وتابعت "الحمد لله على قضائه وقدره . على نياتكم ترزقون".



و سنكشف في موادنا اللاحقة عن تفاصيل جديدة في هذه القضية..