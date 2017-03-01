سابقة...وزير في حكومة العثماني يخصص نصف يومه لكل قطاع وزاري ﻿

في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف مصدر مقرب من وزير الإتصال والثقافة محمد الأعرج أنه قسم برنامج عمله اليومي بين المكونين الرئيسين لوزارته، وهما قطاع الإتصال والثقافة.

شوف تيفي



في سابقة هي الأولى من نوعها، كشف مصدر مقرب من وزير الإتصال والثقافة محمد الأعرج أنه قسم برنامج عمله اليومي بين المكونين الرئيسين لوزارته، وهما قطاع الإتصال والثقافة.



وحسب ذات المصدر، فقد دشن محمد الأعرج ولايته على وزارة الإتصال والثقافة، بإعلانه تخصيص الفترة الصباحية من يوم عمله الشاق بالوزارة لقطاع الثقافة فيما الفترة المسائية لقطاع الإتصال، خلافا للوزراء السابقين رغم إشرافهم فقط على قطاع الإتصال ومنصب الناطق الرسمي باسم الحكومة.



وقال ذات المصدر، أن رؤساء الأقسام والمصالح بالوزارة، تلقوا إستراتيجية الوزير الجديد بارتياح كبير، حيث أصبح يخصص لكل قطاع الوقت اللازم والكافي بشكل يومي، مع حفاظ كل قطاع عن إستقلاليته وخصوصيته رغم التداخل بين القطاعين الحكومين.

وجاء تعيين محمد الأعرج كوزير للثقافة والإتصال باسم حزب الحركة الشعبية، بعد الصراع المرير على القطاع الوزاري بين جميع مكونات التحالف الحكومي، حيث كشفت مصادر "شوف تيفي" أن التصريح الأخير لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول "وجود وزارات طالبت بها جميع أحزاب الأغلبية" فهو كان يعني وزارتي التجهيز والإتصال.