عاجل:زوجة مرداس شْرات ''للشوافة'' ''طاكسي'' بمبلغ 24 مليون قبل مايقتلو مرداس..حقائق جديدة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر وثيق الإطلاع أن وفاء زوجة النائب البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس سلمت للمشعوذة مبلغ 24 مليون سنتيم كمكافأة على الخدمات التي كانت تقدمها هذه الأخيرة لها.

شوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصدر وثيق الإطلاع أن وفاء زوجة النائب البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس سلمت للمشعوذة مبلغ 24 مليون سنتيم كمكافأة على الخدمات التي كانت تقدمها هذه الأخيرة لها.



وأبرز ذات المتحدث أن المشعوذة إشترت بهذا المبلغ سيارة أجرة لأحد المقربين منها.



و كشفت مصادرنا أن المعتقلة الثالثة في هذه القضية و هي الوسيطة "الشوافة" كانت تلعب دورا محوريا بين الكوبل المحبوس بسجن عكاشة حيث كانت سببا في تعارف العشيقين.

إلى ذلك كشفت مصادرنا و حسب ما سبق ونشرناه سابقا، أن أرملة مرداس "وفاء وعشيقها مشتري و مباشرة بعد الجريمة التي ارتكباها، التقيا في منزل "الشوافة" و قضيا هناك ليلة حمراء احتفلا من خلالها بنشوة الانتقام.

وكانت "وفاء" وعشيقها "هشام مشتري" و الوسيطة قد أحيلوا على السجن المحلي عكاشة، عقب عرضهم على الوكيل العام للملك بحكمة الاستئناف، حيث تمت متابعتهم بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح الناري.