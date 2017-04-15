بعد وفاة إيديا..تنغير على صفيح ساخن.. والوردي والشوباني في قفص الاتهام ﻿

نظمت فعاليات حقوقية وسط مدينة تنغير، يومه السبت 15 أبريل 2017، وقفة احتجاجية للتنديد بالوضع الصحي المتردي الذي تعيش على وقعه المنطقة، والذي كانت إحدى ضحاياه الطفلة إيديا فخر الدين التي لقيت حتفها،

شوف تيفي

نظمت فعاليات حقوقية وسط مدينة تنغير، يومه السبت 15 أبريل 2017، وقفة احتجاجية للتنديد بالوضع الصحي المتردي الذي تعيش على وقعه المنطقة، والذي كانت إحدى ضحاياه الطفلة إيديا فخر الدين التي لقيت حتفها، بسبب غياب المستلزمات الطبية من أجل إنقاذ حياتها.

كما يعتزم نشطاء وحقوقيين بالمنطقة، البدء في التعبئة لحراك اجتماعي بالمنطقة، للتنديد بما يصفونه ب، ''التهميش'' الذي طال منطقتهم بصفة عامة منذ استقلال المغرب. وأطلق النشطاء على حركتهم الجديدة، والتي ظهرت مباشرة بعد وفاة الطفلة إيديا، اسم '' تنسيقية أسامر ضد الحكرة والتهميش''، حيث يعبئ الواقفون وراءها لمظاهرات ومسيرات بالمنطقة يوم 30 من الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد قال منير كجي الناشط الحقوقي وأحد أبناء المنطقة، إن مسؤولية كل من وزارة الصحة ورئيس الجهة الحبيب الشوباني، ثابتة في ما تعيشه المنطقة من تردي للأوضاع في جميع الأصعدة، متسائلا '' لا يُعقل ألا تتوفر مستشفيات تنغير، التي يتواجد فيها أكبر منجم للفضة في افريقيا، على سكانير؟''

وأضاف مُتحدثا لـ ''شوف تيفي''، أن غضبا شعبيا عارما يسود الجنوب الشرقي برمته، بسبب غياب التنمية المرتبطة بالكرامة الإنسانية من صحة وشغل وتعليم، كما أن الجهة تعتبر من أفقر جهات المملكة رغم توفرها على ثورات طبيعية هائلة.

وقال إن وعود المسؤولين سواء المركزيين أو المحليين، تذهب مهب الريح، وأعطى نموذج على ذلك بالتزام الوردي، خلال زيارته للمنطقة، ببناء مستشفى بتنغير متسائلا '' اليوم، أين المستشفى الذي كان يتحدث عنه الوزير؟''

وحذر كجي من مغبة انفجار الأوضاع في المنطقة، لأن المنطقة اليوم '' على فوهة بركان''، بسبب وضعها خارج برامج التنمية، أضف إلى ذلك نزع أراضي أهالي المنطقة وتسليمها لمستثمرين خليجيين، من أجل تحويلها إلى محميات.