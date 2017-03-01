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إحتقان وسط الأغلبية الحكومية بعد تصريحات بن كيران ضد الوزير الحركي محمد حصاد

بتاريــخ : 15 أبريل 2017 / 19:25 إحتقان وسط الأغلبية الحكومية بعد تصريحات بن كيران ضد الوزير الحركي محمد حصاد | بوليتيك
إحتقان وسط الأغلبية الحكومية بعد تصريحات بن كيران ضد الوزير الحركي محمد حصاد
علمت ''شوف تيفي'' عن تذمر وسط قيادات حزب الحركة الشعبية مباشرة بعد نشر إحدى الصفحات الفايسبوكية المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، معطيات مسربة من الكلمة التي ألقاها عبد الإله بن كيران أمام فريق حزبه

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" عن تذمر وسط قيادات حزب الحركة الشعبية مباشرة بعد نشر إحدى الصفحات الفايسبوكية المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، معطيات مسربة من الكلمة التي ألقاها عبد الإله بن كيران أمام فريق حزبه بمجلس النواب يوم الخميس الماضي.

وحسب ذات المصدر، فقيادات حزب الحركة الشعبية وأحد المكونات الرئيسية للتحالف الحكومي الحالي، عبروا عن غضبهم بعد تناقل كلمة بن كيران، التي هاجم فيها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الحركي محمد حصاد، بسبب القرار الذي أقدم عليه، قبل حوالي أسبوع، والقاضي بمراجعة سلسلة كتب "منار للتربية الإسلامية" بالتعليم الثانوي التأهيلي، انتصارا للحملة التي قادها أساتذة الفلسفة منذ شهور، حيث صرح بن كيران أنه تفاجأ عن قرار حصاد السريع والخطير مباشرة بعد توليه الوزارة.

وأضاف ذات المصدر، أن أول من تلقى غضب قادة تيارات حزب الحركة الشعبية هما رئيس الحكومة سعد الدين العثماني والأمين العام للحزب امحند العنصر، حيث أن الأول تلقى طلبات من شخصيات بحزب "السنبلة" للدفاع عن وزراء حكومته وقراراتهم، فيما الثاني تحديد موقف الحزب من قرار محمد حصاد.

وحسب ذات المصادر، فالأغلبية الحكومية ستعاني كثيرا من التصريحات المستقبلية لعبد الإله بن كيران، حيث أن تصريحه حول حصاد خلق إحتقانا داخل حزب السنبلة، والذي سيؤثر لامحالة على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خاصة وأن عبد الإله بن كيران لم يحضر أي إجتماع لزعماء أحزاب الأغلبية باعتباره أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية أحد التنظيمات السياسية الستة المشكلة للحكومة الحالية التي لم تعرض بعد برنامجها الحكومي.

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التصريح الحكومي العدالة والتنمية البرنامج الحكومي التنظيمات السياسية شوف تيفي

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