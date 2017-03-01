مابْقا ما يعجب.. الفقيه اللي كنتسناو بَراكتو لقاوه فالغابة مقصر مع صاحبتو ﻿

تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمدينة ''تافراوت'' أمس الجمعة من ايقاف فقيهيْن من حفظة القرآن الكريم لتورطهما في عدد من الأعمال الاجرامية المتفرقة.

شوف تيفي



تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمدينة "تافراوت" أمس الجمعة من ايقاف فقيهيْن من حفظة القرآن الكريم لتورطهما في عدد من الأعمال الاجرامية المتفرقة.

و ذكرت مصادر "شوف تيفي" أن أحد الموقوفين يدرس بمدرسة عتيقة للقرآن الكريم تدعى "املن" تم اعتقاله من أمام أحد الفنادق الشهيرة بالمنطقة , إثر شكاية تقدمت بها عائلة فتاة تتهم فيها الفقيه بالابتزاز بعد سرقة هاتفها النقال.

ذات المصادر أردفت أن فقيها آخر ينحدر من منطقة الشاوية و يدرس بمدرسة عتيقة معروفة باسم " بادوسملال" تم اعتقاله هو الآخر في جلسة "حميمية" و بين أحضائه خليلته قبل صلاة الفجر بحوالي ساعة بإحدى الغابات المجاورة بعد أن تقدمت عائلة الشابة بشكاية لرجال الدرك بسبب تغييب ابنتها عن المبيت في المنزل.

و قد تم اقتياد الفقيهين إلى مركز الدرك التابع لتافراوت قصد الاستماع اليهما و تقديمهما للعدالة من أجل المنسوب إليهما .