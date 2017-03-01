 هام للطنجاويين .. قهاوي طنجة بلا ''سْرباية'' غدا الأحد و ها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا | دولي

مثير..أردوغان يجري استفتاء على إعادة العمل بعقوبة الإعدام بتركيا

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات | دولي

بعد نتيجة الاستفتاء المتقاربة..المفوضية الأوروبية تدعو تركيا إلى توافق وطني بعد تصاعد الاحتجاجات

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية | دولي

كوريا الشمالية تسقط طائرة تجسس أمريكية

مرة أخرى شاروجور يخلف كارثة حقيقية بصفرو | حوادث و حقوق

مرة أخرى '' شاروجور'' يخلف كارثة حقيقية بصفرو

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء | حوادث و حقوق

أمن أنفا يوقف أخطر مروجي أقراص الإكستازي بالبيضاء

براغماتية ملك وقمة بحر ميت

هام للطنجاويين .. قهاوي طنجة بلا ''سْرباية'' غدا الأحد و ها علاش

بتاريــخ : 15 أبريل 2017 / 18:43 هام للطنجاويين .. قهاوي طنجة بلا سْرباية غدا الأحد و ها علاش | مجتمع
هام للطنجاويين .. قهاوي طنجة بلا ''سْرباية'' غدا الأحد و ها علاش
وضعت عاصمة البوغاز طنجة آخر اللمسات , من أجل احتضان الطبعة الأولى من التظاهرة الكبرى للبطولة الوطنية لسباق أفضل نادل يوم غد الأحد, و التي تنظمها أرباب المقاهي العصرية بشراكة مع جمعية ''البركة''

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر

وضعت عاصمة البوغاز طنجة آخر اللمسات , من أجل احتضان الطبعة الأولى من التظاهرة الكبرى للبطولة الوطنية لسباق أفضل نادل يوم غد الأحد, و التي تنظمها أرباب المقاهي العصرية بشراكة مع جمعية "البركة" للأعمال الاجتماعية ومؤسسة "كنال طنجة" للصحافة والاتصال والعلاقات العامة.

و أفادت مصادر مقربة من إدارة المسابقة أن التظاهرة ستعرف مشاركة حوالي 140 نادلا ونادلة من مختلف المقاهي العصرية بمدينة طنجة من أجل اختيار أحسنهم وأمهرهم .

و أضافت المصادر أنه سيتم الاعتماد على معايير السرعة و الدقة من أجل اختيار أمهر النوادل بالمدينة, حيث سيقطع المتبارون حوالي كيلومتر حاملين عدتهم المشكلة من "صينية " و أكواب و قنينات , ومن شأن هذه التظاهرة تسليط الضوء على هذه الشريحة من العمال من خلال ادماجهم في هذا النوع من المسابقات , التظاهرة ستنطلق من منطقة "برج الحجوي" على مقربة من الميناء القديم للمدينة .

و بهذا ستكون عدد من الفضاءات و المقاهي الطنجاوية بدون نوادلها طيلة صباح غد الأحد .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاصمة البوغاز إدارة المسابقة شوف تيفي طنجة طنجة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

الظلام يخرج ساكنة فاس للشوارع و هذه هي التفاصيل | مجتمع

الظلام يخرج ساكنة فاس للشوارع و هذه هي التفاصيل

فرانس2 تستعد لتصوير وثائقي ضخم عن المغرب | مجتمع

فرانس2 تستعد لتصوير وثائقي ضخم عن المغرب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة | بــووز
منذ 4 ساعات

شكون بغا يدير الخير...شاب مغربي فقير محتاج لعملية جراحية عاجلة

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا | خارج البلاطو

دوزي يترأس عملا خيريا ناجحا

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد | بــووز

الفنانة المغربية فاطمة الزهراء القرطبي تكشف لشوف تيفي جديدها الفني وأسرار علاقتها بسعد المجرد

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما | قنوات أخرى

شاهات كومار.. رضيعة هندية عمرها 8 أشهر تزن 17 كيلوغراما

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان | دولي
منذ 6 دقائق

غرامات مالية ضد الجالية التركية في ألمانيا بعد قبول تعديلات أردوغان

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء | مجتمع

عاجل:سائح أجنبي يفارق الحياة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالبيضاء

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك | حوادث و حقوق

بالفيديو والصور..مجرم يقتل مسنا في مقطع فيديو مباشر على الفايسبوك

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.