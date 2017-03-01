هام للطنجاويين .. قهاوي طنجة بلا ''سْرباية'' غدا الأحد و ها علاش ﻿

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر
وضعت عاصمة البوغاز طنجة آخر اللمسات , من أجل احتضان الطبعة الأولى من التظاهرة الكبرى للبطولة الوطنية لسباق أفضل نادل يوم غد الأحد, و التي تنظمها أرباب المقاهي العصرية بشراكة مع جمعية "البركة" للأعمال الاجتماعية ومؤسسة "كنال طنجة" للصحافة والاتصال والعلاقات العامة.
و أفادت مصادر مقربة من إدارة المسابقة أن التظاهرة ستعرف مشاركة حوالي 140 نادلا ونادلة من مختلف المقاهي العصرية بمدينة طنجة من أجل اختيار أحسنهم وأمهرهم .
و أضافت المصادر أنه سيتم الاعتماد على معايير السرعة و الدقة من أجل اختيار أمهر النوادل بالمدينة, حيث سيقطع المتبارون حوالي كيلومتر حاملين عدتهم المشكلة من "صينية " و أكواب و قنينات , ومن شأن هذه التظاهرة تسليط الضوء على هذه الشريحة من العمال من خلال ادماجهم في هذا النوع من المسابقات , التظاهرة ستنطلق من منطقة "برج الحجوي" على مقربة من الميناء القديم للمدينة .
و بهذا ستكون عدد من الفضاءات و المقاهي الطنجاوية بدون نوادلها طيلة صباح غد الأحد .
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