هام للطنجاويين .. قهاوي طنجة بلا ''سْرباية'' غدا الأحد و ها علاش ﻿

وضعت عاصمة البوغاز طنجة آخر اللمسات , من أجل احتضان الطبعة الأولى من التظاهرة الكبرى للبطولة الوطنية لسباق أفضل نادل يوم غد الأحد, و التي تنظمها أرباب المقاهي العصرية بشراكة مع جمعية ''البركة''

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



وضعت عاصمة البوغاز طنجة آخر اللمسات , من أجل احتضان الطبعة الأولى من التظاهرة الكبرى للبطولة الوطنية لسباق أفضل نادل يوم غد الأحد, و التي تنظمها أرباب المقاهي العصرية بشراكة مع جمعية "البركة" للأعمال الاجتماعية ومؤسسة "كنال طنجة" للصحافة والاتصال والعلاقات العامة.



و أفادت مصادر مقربة من إدارة المسابقة أن التظاهرة ستعرف مشاركة حوالي 140 نادلا ونادلة من مختلف المقاهي العصرية بمدينة طنجة من أجل اختيار أحسنهم وأمهرهم .



و أضافت المصادر أنه سيتم الاعتماد على معايير السرعة و الدقة من أجل اختيار أمهر النوادل بالمدينة, حيث سيقطع المتبارون حوالي كيلومتر حاملين عدتهم المشكلة من "صينية " و أكواب و قنينات , ومن شأن هذه التظاهرة تسليط الضوء على هذه الشريحة من العمال من خلال ادماجهم في هذا النوع من المسابقات , التظاهرة ستنطلق من منطقة "برج الحجوي" على مقربة من الميناء القديم للمدينة .



و بهذا ستكون عدد من الفضاءات و المقاهي الطنجاوية بدون نوادلها طيلة صباح غد الأحد .