رسميا و هام لأصحاب الباكالوريا..هذه هي مواعيد الامتحانات ﻿

شوف تيفي:
كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري، ستجرى امتحانات نيل شهادة الباكالوريا أيام 6 و7 و8 يونيو، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 11 و12 و13 يوليوز.
و حسب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فقد تم تحديد، مواعيد امتحانات المسالك المهنية أيام، 6 و7 و 8 و9 يونيو، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 11 و12 و13 و14 يوليوز.
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