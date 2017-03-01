رسميا و هام لأصحاب الباكالوريا..هذه هي مواعيد الامتحانات ﻿

كما سبق و أشارت لذلك ''شوف تيفي'' في خبر حصري، ستجرى امتحانات نيل شهادة الباكالوريا أيام 6 و7 و8 يونيو، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 11 و12 و13 يوليوز.

شوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" في خبر حصري، ستجرى امتحانات نيل شهادة الباكالوريا أيام 6 و7 و8 يونيو، فيما ستجرى الدورة الاستدراكية أيام 11 و12 و13 يوليوز.



و حسب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فقد تم تحديد، مواعيد امتحانات المسالك المهنية أيام، 6 و7 و 8 و9 يونيو، على أن تجرى الدورة الاستدراكية أيام 11 و12 و13 و14 يوليوز.