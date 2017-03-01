مشاركة متميزة لإثتيوبيا و نيجيريا في المناظرة التاسعة للفلاحة بمكناس ﻿

مشاركة افريقية كبيرة ومتميزة ،ضمن المناظرة التاسعة للفلاحة التي تستعد العاصمة الإسماعلية للمملكة مدينة مكناس لاحتضان فعالياتها في 17 من أبريل الجاري.

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



مشاركة افريقية كبيرة ومتميزة ،ضمن المناظرة التاسعة للفلاحة التي تستعد العاصمة الإسماعلية للمملكة مدينة مكناس لاحتضان فعالياتها في 17 من أبريل الجاري.



و ذكر بلاغ لإدارة معرض الفلاحة الذي سيقام الأسبوع المقبل بمكناس أنه و بالإضافة الى مشاركة "ألفا كوندي" رئيس جمهورية غينيا كضيف لهذه الدورة، وإلقائه خطابا لافتتاح أشغال المناظرة التاسعة بالمغرب، فإن الموائد المستديرة للمناظرة ستعرف مشاركة متميزة للوزراء الأفارقة المشاركين وعلى رأسهم وزير الفلاحة النيجيري "أودو أوغبه" ووزير الفلاحة الإثيوبي "تيفيرا ديريبو".



حري بالذكر أن المناظرة التاسعة للفلاحة ستدور حول موضوع "إمدادات الماء، الفلاحة والأمن الغذائي"، أو ما يُعتبر "الذهب الأزرق" , والذي تهدف المناظرة بشكل رئيسي هذه السنة إلى تحسيس وتعبئة الفاعلين الفلاحيين به، وكذا أصحاب القرار والرأي العام، حول ضرورة تدبير الموارد المائية بشكل ناجع، وفي احترام كامل للمستلزمات البيئية.