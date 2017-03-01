بالفيديو.. بعد حصوله على السراح المؤقت.. هكذا بدى ''لمجرد'' وهو يرقص بأحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس ﻿

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق ''فايسبوك'' صورة جديدة للنجم المغربي ''سعد لمجرد'' بمعنويات مرتفعة و بمزاج عال و هو يتمايل على أنغام موسيقى إحدى الفرق الموسيقية التي تمتهن ''موسيقى الشارع'' بالعاصمة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق "فايسبوك" صورة جديدة للنجم المغربي "سعد لمجرد" بمعنويات مرتفعة و بمزاج عال و هو يتمايل على أنغام موسيقى إحدى الفرق الموسيقية التي تمتهن "موسيقى الشارع" بالعاصمة الفرنسية باريس.

و بدى "لمعلم" في كامل صحته و عافيته بلحية كثيفة و هو يرتدي قبعة رياضية و سترة سوداء , بالإضافة الى سروال عسكري و حذاء رياضي عالي.

و قد حصدت صورة صاحب أغنية" غلطانة" عدد من اللايكات و قلوب الحب بالإضافة الى عدد من تعاليق المعجبين و المعجبات و الذين باركوا لسعد أولى خطواته نحو معانقة الحرية بشكل مؤقت.

و كان قاضي الحريات بقصر العدالة الفرنسي قد قرر منح "لمجرد" السراح المؤقت يوم الخميس الماضي شريطة وضعه السوار الالكتروني إلى حين البث النهائي في ملف اتهامه بالاغتصاب من طرف شابة فرنسية أكتوبر من السنة الماضية.