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''نايضة ماحيا و كيف و مخدرات'' بآيت ملول و البوليس يدخل على الخط

بتاريــخ : 15 أبريل 2017 / 17:44 نايضة ماحيا و كيف و مخدرات بآيت ملول و البوليس يدخل على الخط | حوادث و حقوق
''نايضة ماحيا و كيف و مخدرات'' بآيت ملول و البوليس يدخل على الخط
أوقفت عناصر الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول، أمس الجمعة ثلاثة أشخاص، بتهم حيازة وترويج مسكر ''ماء الحياة''.

شوف تيفي :

أوقفت عناصر الأمن التابعة لمفوضية الشرطة بآيت ملول، أمس الجمعة ثلاثة أشخاص، بتهم حيازة وترويج مسكر "ماء الحياة".

و ذكرت مصادر أمنية أن عناصر الأمن وفور توصلها بإخبارية تفيد أن شخصا يقوم بترويج مسكر ماء الحياة بجنبات القنطرة الجديدة على وادي سوس،قامت بالانتقال إلى عين المكان حيث باشرت عملية مراقبة وترصد امكنتها من إيقاف المشتبه فيه متلبسا بالتزود بكمية من مسكر ماء الحياة من لدن شخصين كان على من مثن سيارة خفيفة، تم توقيفهما كذلك.

مصادر أن عملية التفتيش التي أخضعت لها السيارة المذكورة مكنت من حجز برميل من سعة 30 لتر مملوءة بمسكر الماحيا بالإضافة إلى قارورات تستعمل في تعبئته إلى جانب مبلغ مالي متحصل من عملية الترويج.

كما اصطادت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بعناصر من الدائرة الثانية للشرطة بآيت ملول , أحد الأشخاص​ يقوم بتروج كمية من المخدرات ومسكر ماء الحياة ، حيث أفلحت العناصر الأمينة في حجز كمية من القنب الهندي ومخدر الشيرا بالإضافة​ إلى عبوات مادة اللصاق وهاتف نقال، في حين تمكن المروج واثنان من مساعديه من الفرار مستغلين صعوبة تضاريس الوادي، حيث لا زال البحث جاريا لإيقافهم بعد تحديد هوياتهم.

و أفادت المصادر الأمنية أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم، ومن بينهم اثنان من ذوي السوابق العدلية، تحت تدابيرالحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. قبل عرضهما أمام أنظار العدالة.

‫شوف تيفي

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أنظار العدالة شوف تيفي السوابق العدلية ايت ملول ماء الحياة

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