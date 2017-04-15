عاجل وبالصور.. أول ظهور للفنانة نزهة الركراكي و البشير عبدو رفقة ابنهما سعد لمجرد بشوارع باريس بعد حصوله على السراح المؤقت ﻿

بعد 6 أشهر،ظهرت الفنانة المغربية نزهة الركراكي و الفنان البشير عبدو رفقة ابنهما ''سعد لمجرد'' بشوارع باريس و السعادة بادية على محياهم بعد إطلاق سراح ''لمعلم''.

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بعد 6 أشهر،ظهرت الفنانة المغربية نزهة الركراكي و الفنان البشير عبدو رفقة ابنهما "سعد لمجرد" بشوارع باريس و السعادة بادية على محياهم بعد إطلاق سراح "لمعلم".

و ظهرت نزهة الركراكي كعادتها في كامل أناقتها رغم المحنة التي مرت منها طيلة مدة 6 أشهر رفقة زوجها البشير عبدو.

و بدى سعد و هو في كامل صحته رفقة عائلته وأصدقائه المقربين من بينهم الفنانة حكمت التي ساندت لمجرد طيلة اعتقاله.

ظهور لمجرد لقي تفاعلا كبيرا لدى جمهوره الذين عبروا عن سعادتهم بحصول سعد على السراح المؤقت في انتظار حصوله على البراءة.