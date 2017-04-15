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تجمع حاشد لقادة ''الحركة التصحيحية'' بحضور معارضين جدد لإدريس لشكر بكلميم

بتاريــخ : 15 أبريل 2017 / 17:23 تجمع حاشد لقادة الحركة التصحيحية بحضور معارضين جدد لإدريس لشكر بكلميم | بوليتيك
تجمع حاشد لقادة ''الحركة التصحيحية'' بحضور معارضين جدد لإدريس لشكر بكلميم
بحضور قرابة ألف شخص، إحتضنت مدينة كلميم لقاءا تواصليا صبيحة اليوم السبت من تنظيم الكتابة الجهوية لحزب الإتحاد الإشتراكي، حول مستجدات تدبير الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر، رغم رسالة إدريس لشكر

شوف تيفي

بحضور قرابة ألف شخص، إحتضنت مدينة كلميم لقاءا تواصليا صبيحة اليوم السبت من تنظيم الكتابة الجهوية لحزب الإتحاد الإشتراكي، حول مستجدات تدبير الإعداد للمؤتمر الوطني العاشر، رغم رسالة إدريس لشكر لوزير الداخلية وعامل المدينة يحملهم مسؤولية إقامة أي نشاط باسم حزب الوردة خارج الضوابط القانونية.

وعرف اللقاء الجهوي الذي أشرف عليه الكاتب الجهوي للحزب عبد الوهاب بلفقيه، حضور الأعضاء العشرة للمكتب السياسي الموقعين على بلاغ "9 أبريل" ، في حين أن المفاجأة الكبرى هي مشاركة كتاب الأقاليم الذين عينهم إدريس لشكر بإستثناء الكاتب الإقليمي لكلميم لوحده الذي غاب عن اللقاء بصفته الشخصية.

من جهة ثانية، قال مصدر "شوف تيفي" من داخل اللقاء التواصلي، عن توسع دائرة المنشقين والرافضين لقرارات إدريس لشكر، حيث حل عدد من رموز الحزب وطنيا ومن بعض المدن المجاورة لكلميم، لإعلانهم الإنضمام "للحركة التصحيحية" الجديدة الرافضة للتحضيرات والتوجيهات الجارية لتنظيم المؤتمر المقبل للحزب، معلنين عن تنظيم لقاءات داخلية في فروعهم "للتصدي للكاتب الأول والداعمين له من أعضاء المكتب السياسي".

وأعرب الكاتب الجهوي عبد الوهاب بلفقيه من خلال كلمته، أن اللقاء التواصلي ثم الإتفاق عليه مسبقا مع الكاتب الأول إدريس لشكر الذي طالب بتأسيسه بسبب المشاورات الحكومية".

‫شوف تيفي

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المشاورات الحكومية بلفقيه وادريس لشكر اللقاء التواصلي لكلميم شوف تيفي

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