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الفرق البرلمانية تنتظر ''الحبيب المالكي'' للإفراج عن الأموال لملئ صناديقها الفارغة

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 16:19 الفرق البرلمانية تنتظر الحبيب المالكي للإفراج عن الأموال لملئ صناديقها الفارغة | بوليتيك
الفرق البرلمانية تنتظر ''الحبيب المالكي'' للإفراج عن الأموال لملئ صناديقها الفارغة
مازالت الفرق البرلمانية بمجلس النواب تنتظر إفراج رئيس مجلس النواب على الدعم المخصص للفرق البرلمانية الستة التي يتشكل منها المجلس.

شوف تيفي

مازالت الفرق البرلمانية بمجلس النواب تنتظر إفراج رئيس مجلس النواب على الدعم المخصص للفرق البرلمانية الستة التي يتشكل منها المجلس.

وإستنادا لمصادر مطلعة، فبإستثناء بعض الأموال القليلة التي دخلت صناديق الفرق البرلمانية، من خلال نسبة مئوية للتعويضات الشهرية لأعضائها والتي لاتجاوز في أحسن الأحوال 3 في المائة، تنتظر الفرق النيابية نصيبها من الدعم الذي يمنحه مجلس النواب، حيث سيحصل فريق حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة على حصة الأسد نظرا لتوفرهما على أكبر عدد من المقاعد.

وإستنادا لذات المصادر، ففريق حزب العدالة والتنمية سينال أكبر حصة من الدعم، بمبلغ قد يصل 125 مليون سنتيم، فيما سيحصل فريق الأصالة والمعاصرة على مبلغ 102 مليون سنتيم، حيث يتم تخصيص حوالي مليون سنتيم تقريبا من طرف المجلس عن كل عضو برلماني بمجلس النواب تمنح لإدارة فريقه.

وقالت ذات المصادر أن هذا الدعم الذي يخصص لفائدة، النواب البرلمانيين هو للأنشطة التي تنظمها الفرق من أيام دراسية وأنشطة مختلفة وكذا إستشارات قانونية وغيرها.


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