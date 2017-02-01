بعد القنيطرة..وفاة نزيل محكوم في قضايا التطرف والإرهاب بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء..وها علاشالمجتمع المدني والحياة المجتمعية ﻿

أفادت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء بأن السجين (م.ب)، المحكوم عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب، فارق الحياة أمس الخميس (16 فبراير 2017) متأثرا بإصابته بمرض السل.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء بأن السجين (م.ب)، المحكوم عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب، فارق الحياة أمس الخميس (16 فبراير 2017) متأثرا بإصابته بمرض السل.

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن الراحل كان استفاد قيد حياته من متابعة طبية وخضع لعدة فحوص سواء داخل المؤسسة أو خارجها، مذكرا بأن حالته الصحية تدهورت مؤخرا بسبب مضاعفات داء السل الذي كان يعالج منه، إذ تم بتاريخ 11 فبراير 2017 نقله إلى المستشفى، حيث ظل تحت المراقبة الطبية إلى أن وافته المنية أمس الخميس.

وأكد المصدر ذاته، أن المتوفى خضع أيضا لعلاج طبي يخص الاضطرابات النفسية التي كان يعاني منها منذ سنة 2013، مشيرا إلى أنه تم إعلام عائلته والسلطات القضائية المختصة، وفقا لما ينص عليه القانون.