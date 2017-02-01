حفل استقبال رسمي على شرف الملك بأكرا ﻿

أقام رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو آدو، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأكرا، حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أقام رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو آدو، اليوم الجمعة بالقصر الرئاسي بأكرا، حفل استقبال رسمي على شرف الملك محمد السادس.

ولدى وصول الملك إلى القصر الرئاسي التحق بالمنصة الشرفية، حيث جرت تحية العلم على نغمات النشيدين الوطنيين، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة، ترحيبا بمقدم الملك.

إثر ذلك، استعرض الملك تشكيلة من حرس الشرف الغاني أدت التحية الرسمية، قبل أن يلتحق مجددا ، بالمنصة الشرفية، حيث جرى عزف النشيدين الوطنيين للبلدين.

بعد ذلك، توجه الملك نحو مدخل القصر الرئاسي، حيث وجد في استقباله رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو آدو.

ويرافق الملك في هذه الزيارة وفد يضم على الخصوص، مستشاره فؤاد عالي الهمة، وصلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك بالنيابة، ونبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير السياحة بالنيابة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالنيابة، والحسين الوردي وزير الصحة، وناصر بوريطة الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، وشخصيات مدنية وعسكرية.