عاجل.. حريق مهول داخل مركز ديال المساج للتدليك في أكادير..وهذه هي الحصيلة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بأن أحد الفنادق المصنفة بالمنطقة السياحية بمدينة أكادير، شهد اليوم الجمعة حريقا مهول، وبالتحديد في مركزه المخصص للتدليك.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" بأن أحد الفنادق المصنفة بالمنطقة السياحية بمدينة أكادير، شهد اليوم الجمعة حريقا مهول، وبالتحديد في مركزه المخصص للتدليك.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن هذا الحريق، خلف خسائر مادية جسمية بمكان التدليك، موضحا بأنه لم يسفر عن خسائر بشرية أو إصابات بين رواده.

وأضاف المصدر ذاته بأن مصالح الوقاية المدينة، وصلت إلى عين المكان وأخمدت النيران التي اندلعت نتيجة تماس كهربائي.



