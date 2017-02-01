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عاجل..هذه هي حقيقة وجود خطر على سلامة مستعملي قنطرة الحسن الثاني بالرباط

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 15:44 عاجل..هذه هي حقيقة وجود خطر على سلامة مستعملي قنطرة الحسن الثاني بالرباط | مجتمع
عاجل..هذه هي حقيقة وجود خطر على سلامة مستعملي قنطرة الحسن الثاني بالرباط
أكدت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق عدم وجود أي مشكل بقنطرة الحسن الثاني التي تربط بين مدينتي الرباط وسلا، يمكن أن يشكل خطرا على سلامة مستعمليها .

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أكدت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق عدم وجود أي مشكل بقنطرة الحسن الثاني التي تربط بين مدينتي الرباط وسلا، يمكن أن يشكل خطرا على سلامة مستعمليها .

وأضافت الوكالة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الجمعة ، أن المعلومات التي تداولتها بعض المنابر الإعلامية الوطنية ومواقع التواصل الاجتماعي "غير صحيحة، ومجرد شائعات لا أساس لها من الصحة" ، مطمئنة مستعملي القنطرة بأنها "سليمة".

وأوضحت الوكالة أن "التصدعات التي لوحظت لا تهم قنطرة الحسن الثاني ، وإنما جزءا فقط من مدخلها من جهة مدينة سلا - مارينا ، والناجمة عن حفر أساس مشروع محاذي للقنطرة"، مضيفة أنها اتخذت بتشاور مع السلطات المحلية، وعلى أساس تقارير الخبراء الجيو تقنيين ، جميع الإجراءات اللازمة لمباشرة إصلاح الخلل.

وأضافت أن التدابير الوقائية التي أوصى بها الخبراء، تطلبت فترة لمراقبة تطور التصدعات التي يمكن أن تظهر على الطريق وليس على القنطرة من أجل تحديد، بشكل صحيح، الإجراءات التي يمكن القيام بها .

وكان المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، الصاقل المغاري، قد أكد في نونبر الماضي ، بناء على نتائج خبراء من المختبر الوطني للأبحاث والدراسات ومكاتب الدراسات الذين باشروا إصلاح الخلل، أن التصدع الذي وقع على مستوى مدخل قنطرة الحسن الثاني، "لا يشكل أي خطر على مستعملي القنطرة ".

 

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المغرب شوف تيفي أبر رقراق قنطرة الحسن الثاني الرباط سلا

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