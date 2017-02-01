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عاجل:و بعد أسبوعين.. الشرطة القضائية بالحي الحسني توقف سارق الوكالات البنكية | حوادث و حقوق

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عاجل:و بعد أسبوعين.. الشرطة القضائية بالحي الحسني توقف سارق الوكالات البنكية

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 15:41 عاجل:و بعد أسبوعين.. الشرطة القضائية بالحي الحسني توقف سارق الوكالات البنكية | حوادث و حقوق
عاجل:و بعد أسبوعين.. الشرطة القضائية بالحي الحسني توقف سارق الوكالات البنكية
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق

شوف تيفي:

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بمحاولة السرقة الموصوفة من داخل وكالة بنكية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن مصالح ولاية أمن الدار البيضاء كانت قد عاينت محاولة سرقة بالكسر من داخل وكالة بنكية بحي النسيم، في 28 يناير المنصرم، قبل أن تسفر عملية استغلال ومطابقة عينات الحمض النووي المرفوعة من الآثار والأدلة الموجودة بمسرح الجريمة، عن تشخيص هوية مرتكب هذا الفعل الإجرامي وتوقيفه بمنزل عائلته.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، يضيف المصدر، أن المشتبه فيه متورط في قضايا إجرامية أخرى، من بينها عمليات سرقة استهدفت وكالة لأحد متعهدي شبكة الاتصالات، ووكالة للبريد، ومحلا تجاريا، فضلا عن عيادتين لطب الأسنان بمنطقة عين الشق والحي الحسني بمدينة الدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأنشطة الإجرامية المرتكبة.


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