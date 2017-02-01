عاجل وبالفيديو.. جمهورية غانا تخصص مراسيم إحتفالية إستثنائية للملك محمد السادس ﻿

خصص المسؤولون الغانيون إستقبالا كبيرا ورسميا للملك محمد السادس، قبل قليل إنطلاقا من مطار العاصمة الغانية أكرا في إتجاه مقر إقامة الملك محمد السادس.

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خصص المسؤولون الغانيون إستقبالا كبيرا ورسميا للملك محمد السادس، قبل قليل إنطلاقا من مطار العاصمة الغانية أكرا في إتجاه مقر إقامة الملك محمد السادس.

وبحضور شخصيات سامية بجمهورية غانا يتقدمهم نائب الرئيس الغاني، حيث عزف النشيد المغربي والغاني وسط إستعراض للحرس الجمهوري بمطار العاصمة أكرا ثم التوجه نحو قاعة ضيوف الجمهورية الغانية لإجراء مباحثات على إنفراد بين الملك محمد السادس ونائب رئيس الجمهورية الغانية.

ومباشرة بعد الإستقبال الرسمي للملك محمد السادس قبل قليل، تم تنظيم موكب كبير إمتد من مطار أكرا على طول الطريق المؤدية لإقامة الملك محمد السادس، حيث رحب المواطنون الغانيون وأفراد من الجالية المغربية، بزيارة الملك رافعين أعلام المغرب وصور الملك محمد السادس.



