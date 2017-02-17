صادم ومؤلم..هاذ الشي كيبكي: لاعب كرة قدم مات وسط الملعب وسيارة الإسعاف ماكيناش ﻿

فارق الحياة ليلة أمس الخميس، فيصل طلال المطيري، لاعب نادي الخيطان الكويتي مواليد 2005، أثناء مباراة فريقه بالدوري أمام فريق الشباب.

"شوف تيفي"

فارق الحياة ليلة أمس الخميس، فيصل طلال المطيري، لاعب نادي الخيطان الكويتي مواليد 2005، أثناء مباراة فريقه بالدوري أمام فريق الشباب.

وحسب موقع "سبورت.الوطن" المصري فقد لفظ اللاعب في فئة الفتيان أنفاسه الأخيرة على أرضية الملعب بعد الفشل في إسعافه لعدم وجود طاقم طبي وعربات إسعاف داخل ملعب المباراة.

وأضاف الموقع ذاته بأن الهيئة العامة للرياضة بالكويت، شكلت لجنة تحقيق بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم للوقوف على ملابسات الحادث ومحاسبة المقصر لعدم توفير متطلبات الرعاية الطبية اللازمة أثناء المباراة.

وأوضح ذات الموقع بأن الهيئة، أكدت أنها ستتخذ خطوات عاجلة وفورية لتأمين جميع الرياضيين، مشددة على عدم تسجيل أي لاعب إلا بعد إرفاق ما يثبت خضوعه إلى جميع الفحوصات الطبية التي أكدت خلوه التام من أي أمراض تمنع ممارسته للرياضة.