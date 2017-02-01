يا ربي السلامة..أستاذة تضع حدا لحياتها شنقا ﻿

وضعت أستاذة لمادة اللغة الانجليزية بإحدى المدارس التعليمية العمومية بمدينة بتامسنا، عمالة الصخيرات تمارة، حدا لحياتها بعدما قامت بلف حبل على عنقها ووقفت فوق كرسي لتتدلى وهي جثة معلقة بسقف بيتها

"شوف تيفي"

وضعت أستاذة لمادة اللغة الانجليزية بإحدى المدارس التعليمية العمومية بمدينة بتامسنا، عمالة الصخيرات تمارة، حدا لحياتها بعدما قامت بلف حبل على عنقها ووقفت فوق كرسي لتتدلى وهي جثة معلقة بسقف بيتها المتواجد بنفس المدينة.

هذا وأكدت المعاينة الطبية أن الضحية ظلت جثة معلقة لساعات طوال، ببيتها وهو الحادث الذي خلف صدمة لدى زوج وعائلة الهالكة، الذين شهدوا بحسن أخلاقها مستغربين إقدام الضحية على الإنتحار.

وما تزال لحد الساعة أسباب الحادث مجهولة، على الرغم من فتح مصالح الأمن لتحقيقاتها في الموضوع، والتي افترضت أن تكون الأسباب عائلية.

تجدر الإشارة أنه تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات، بباب الأحد بالرباط، في إنتظار معرفة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء إقدام الأستاذة على الإنتحار.