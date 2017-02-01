تطورات جديدة بخصوص الفتاة التي انتحرت يوم عيد الحب بعين عتيق ﻿

تعيش إحدى الشركات بمنطقة عين عتيق حالة حداد وحزن كبير، وخاصة منزل عائلة ''م.العمراني'' جراء قيام هذه الأخيرة، بإنهاء حياتها قبل يومين بطريقة جد بشعة.

"شوف تيفي"





تعيش إحدى الشركات بمنطقة عين عتيق حالة حداد وحزن كبير، وخاصة منزل عائلة "م.العمراني" جراء قيام هذه الأخيرة، بإنهاء حياتها قبل يومين بطريقة جد بشعة.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن الفتاة الهالكة، كانت تعيش حياة طبيعية وتتوفر على دخل مادي لابأس به نتيجة عملها في الشركة وبيعها لمواد التجميل، وهو الأمر الذي جعل القريبين منها يعبرون عن دهشتهم وصدمتهم الكبيرة بسبب هذا المصاب الذي وصف بالجلل.



وأضاف المصدر ذاته بأن انتحار الشابة بإضرام النار في جسدها، يوم عيد الحب، أسفر عن ظهور فرضيات تتجه إلى انتحارها بسبب الجنس الآخر، مشيرا إلى أن الفاجعة التي خلفت وراءها العديد من علامات الاستفهام، دفعت بمصالح الأمن إلى البحث في إمكانية وجود علاقة بين الهالكة وأحد الأشخاص.





