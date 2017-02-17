خطير وبالصور.. تلاميذ من بينهم قريب فنان شعبي سلخو أستاذ وسط القسم بمدينة آسفي.. وها شنو وقع ﻿

شهدت ثانوية مولاي الحاج بمدينة آسفي، أول أمس الأربعاء، واقعة خطيرة، أبطالها تلميذان، اعتديا على أستاذهم الذي أصيب بمجموعة من الكدمات في مناطق مختلفة من جسده.



"شوف تيفي"



شهدت ثانوية مولاي الحاج بمدينة آسفي، أول أمس الأربعاء، واقعة خطيرة، أبطالها تلميذان، اعتديا على أستاذهم الذي أصيب بمجموعة من الكدمات في مناطق مختلفة من جسده.



وحسب مصادر إعلامية مسفيوية، فإن الأستاذ وجد نفسه داخل القسم محاصرا من تلميذين، أقدما في البداية على توجيه السب والقذف له، ما جعله يطالبهما بمغادرة حجرة الدرس، لتتطور الأمور بعد ذلك، حيث قام أحد التلميذين بتوجيه مجموعة من الضربات للأستاذ في حين أحكم الآخر السيطرة عليه.



وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، قامت باعتقال التلميذين ومن بينهما قريب فنان شعبي معروف، في حين تم نقل الأستاذ إلى مستشفى محمد الخامس والتي حصل بها على شهادة طبيبة بلغت بها مدة العجز 20 يوما.



