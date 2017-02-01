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17 فبراير 1989.. 28 سنة على تأسيس اتحاد المغرب العربي وهذه هي كواليس التأسيس

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 14:05 17 فبراير 1989.. 28 سنة على تأسيس اتحاد المغرب العربي وهذه هي كواليس التأسيس | بوليتيك
17 فبراير 1989.. 28 سنة على تأسيس اتحاد المغرب العربي وهذه هي كواليس التأسيس
تمر اليوم الجمعة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس اتحاد المغرب العربي، الذي تبلورت فكرته من قلب المغرب، بمدينة طنجة.

 

شوف تيفي:


تمر اليوم الجمعة الذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس اتحاد المغرب العربي، الذي تبلورت فكرته من قلب المغرب، بمدينة طنجة.

وكانت هذه الفكرة قد ظهرت قبل الاستقلال، وتبلورت في أول مؤتمر للأحزاب المغاربية الذي عقد في مدينة طنجة بتاريخ أواخر أبريل من سنة 1958،حيث ضم المؤتمر آنذاك ممثلين عن حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري التونسي وجبهة التحرير الوطني الجزائرية.

وجاءت الرغبة الأكيدة في تأسيس اتحاد مغاربي مباشرة بعد اجتماع قادة المغرب العربي بمدينة زرالده في الجزائر يوم سنة 1988، بعدما أوضح رغبة القادة في إقامة الاتحاد المغاربي من خلال بيان رسمي، والعمل على تكوين لجنة تضبط وسائل تحقيق وحدة المغرب العربي.

إلى أن أعلن عن قيام اتحاد المغرب العربي في 17/2/1989 بمدينة مراكش من قبل خمس دول وهي المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا، بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني، حيث نصت آنذاك معاهدة إنشاء الاتحاد المغرب العربي على أهداف مسطرة، وهي توثيق أواصر الأخوة التي تربط الأعضاء وشعوبهم بعضهم ببعض، تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعاتهم والدفاع عن حقوقها، المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف، انتهاج سياسة مشتركة في مختلف الميادين، العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس الأموال فيما بينها، على أن يتناوب رؤساء الدول الأعضاء على رئاسة المجلس لمدة سنة.

جدير بالذكر أن الأمازيغ اعتبروا في وقت سابق أن تسمية الاتحاد العربي إقصاء لهم، وبالتالي كان وزير خارجية المغرب سنة 2012 سعد الدين العثماني، طلب تغيير اسم اتحاد المغرب العربي إلى الاتحاد المغاربي أو اتحاد المغرب الكبير، حيث تم تأييد طلبه من طرف موريتانيا آنذاك، لكن رفض من طرف ليبيا وتونس والجزائر الذين أبدوا تشبثهم بالتسمية العربية.

 

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