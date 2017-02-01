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عاجل:السجن لزوج شقيقة ملك اسبانيا بست سنوات

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 13:53 عاجل:السجن لزوج شقيقة ملك اسبانيا بست سنوات | دولي
عاجل:السجن لزوج شقيقة ملك اسبانيا بست سنوات
برأت محكمة اسبانية اليوم الجمعة شقيقة الملك فيليبي السادس كريستينا من تهم التآمر في قضية فساد ضريبي لكنها حكمت على زوجها بالسجن ست سنوات وثلاثة اشهر بتهمة الاختلاس.

شوف تيفي:

برأت محكمة اسبانية اليوم الجمعة شقيقة الملك فيليبي السادس كريستينا من تهم التآمر في قضية فساد ضريبي لكنها حكمت على زوجها بالسجن ست سنوات وثلاثة اشهر بتهمة الاختلاس.

وقررت محكمة جزر الباليار في بالما دي مايوركا تبرئة كريستينا دو بوربون التي كانت تحاكم بشبهة التآمر في عملية تهرب ضريبي وحكمت بالسجن على زوجها ايناكي اوردانغارين الذي اختلس مع شريك له ملايين اليوروهات من الاعانات التي منحت لمؤسسة كان يرأسها.

وكان إيناكي اوردانغارين البطل الاولمبي السابق في كرة اليد متهما باستغلال صفته كفرد من العائلة المالكة للفوز بعقود في جزر الباليار وفالنسيا بواسطة شركة غير ربحية كان يترأسها وتحمل اسم "نوس". وتتعلق القضية بمبالغ تصل الى 6,1 ملايين يورو.


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