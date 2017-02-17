هاذ الشي بزاف: بعد الرباعي وعتابو: اعتقال الشاب خالد متلبسا بتهريب الكوكايين إلى بريطانيا !!! +صورة ﻿

بعد الإشاعة الأولى التي استهدفت الفنان التونسي صابر الرباعي، والإشاعة الثانية التي كانت ضحيتها الفنانة المغربية نجاة عتابو، عاد موقع ''ميترو'' البريطاني على ما يبدو، لنشر إشاعة ثالثة مشابهة، كان





"شوف تيفي"



بعد الإشاعة الأولى التي استهدفت الفنان التونسي صابر الرباعي، والإشاعة الثانية التي كانت ضحيتها الفنانة المغربية نجاة عتابو، عاد موقع "ميترو" البريطاني على ما يبدو، لنشر إشاعة ثالثة مشابهة، كان هذه المرة ضحيتها الفنان الجزائري الشاب خالد.

وذكر الموقع المذكور بأن الأمن، أوقف الفنان الجزائري بمطار "هيتراو" بلندن، على خلفية العثور على 2 كيلوغرام من الكوكايين بحقيبته والتي قام بوضعها داخل قنينتي قهوة.

وأوضح الموقع في هذا الخبر بأن العدالة البريطانية ستنظر في التهم الموجهة إلى الشاب خالد المتورط في تهريب الكوكايين.