أعضاء السلك الدبلوماسي الإفريقي يجتمعون الأحد بفاس وهذه هي التفاصيل ﻿

من المنتظر أن يجتمع سفراء الدول الإفريقية بمدينة فاس، في 19 فبراير الجاري، وذلك في حفل رسمي يقام على شرفهم، بمناسبة رجوع المغرب لمكانه الطبيعي بالاتحاد الإفريقي، بعد غياب دام لسنوات عديدة.

شوف تيفي



من المنتظر أن يجتمع سفراء الدول الإفريقية بمدينة فاس، في 19 فبراير الجاري، وذلك في حفل رسمي يقام على شرفهم، بمناسبة رجوع المغرب لمكانه الطبيعي بالاتحاد الإفريقي، بعد غياب دام لسنوات عديدة.

وعلم من مصدر جيد الاطلاع أن الحفل ستقيمه جمعية فاطمة الفهرية بالعاصمة العلمية، حيث ستتخلله فقرات موسيقية وفولكلورية قادمة من العواصم الإفريقية الداعمة لرجوع المغرب، وذلك في إطار السعي إلى تعزيز علاقة المغرب بدول إفريقيا الصديقة والشقيقة.

جدير بالذكر أن الجمعية المذكورة دعت في وقت سابق إلى جعل يوم 31 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا بمناسبة رجوع المغرب لمكانه في منظمة الاتحاد الإفريقي.



