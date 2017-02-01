 انتحار سجين محكوم عليه في قضايا التطرف والإرهاب بالسجن المركزي بالقنيطرة ﻿
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انتحار سجين محكوم عليه في قضايا التطرف والإرهاب بالسجن المركزي بالقنيطرة | مجتمع

انتحار سجين محكوم عليه في قضايا التطرف والإرهاب بالسجن المركزي بالقنيطرة

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انتحار سجين محكوم عليه في قضايا التطرف والإرهاب بالسجن المركزي بالقنيطرة

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 13:13 انتحار سجين محكوم عليه في قضايا التطرف والإرهاب بالسجن المركزي بالقنيطرة | مجتمع
انتحار سجين محكوم عليه في قضايا التطرف والإرهاب بالسجن المركزي بالقنيطرة
أفادت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة بأن السجين (م.ش)، المحكوم عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب بعقوبة حبسية مدتها 19 سنة وستة أشهر، قد أقدم على الانتحار، ليلة الخميس- الجمعة، عبر لف خيط مفتول حول

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

أفادت إدارة السجن المركزي بالقنيطرة بأن السجين (م.ش)، المحكوم عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب بعقوبة حبسية مدتها 19 سنة وستة أشهر، قد أقدم على الانتحار، ليلة الخميس- الجمعة، عبر لف خيط مفتول حول عنقه، وتثبيته في نافذة الغرفة التي كان يقيم بها في مصحة المؤسسة.

وأوضح بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن المتوفى كان يعاني قيد حياته من مرض نفسي عبارة عن ''أفكار اضطهادية راسخة''، كما يتبين ذلك من التقارير الطبية المعدة بخصوص حالته المرضية، مضيفا أنه كان يخضع بصفة مستمرة للمتابعة الطبية بالمستشفى الجامعي الرازي للأمراض العقلية والنفسية بسلا، علما أنه كان يرفض تناول الأدوية التي كانت توصف له من طرف الطاقم الطبي.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إعلام أسرة السجين الراحل والسلطات القضائية المختصة، وفقا لما ينص عليه القانون.

 

 

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