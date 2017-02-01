 انفراد.. المحامي الوحش موريتي يعقد ندوة صحفية في هذا التاريخ بخصوص قضية المجرد بباريس ﻿
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انفراد.. المحامي الوحش موريتي يعقد ندوة صحفية في هذا التاريخ بخصوص قضية المجرد بباريس

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 13:08 انفراد.. المحامي الوحش موريتي يعقد ندوة صحفية في هذا التاريخ بخصوص قضية المجرد بباريس | ثقافة و فنون
انفراد.. المحامي الوحش موريتي يعقد ندوة صحفية في هذا التاريخ بخصوص قضية المجرد بباريس
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر قريب من المحامي الفرنسي موريتي، بأن هذا الأخير يفكر في عقد ندوة صحفية شهر مارس المقبل للكشف عن المعطيات الحقيقية بخصوص قضية سعد لمجرد وأيضا لنفي بعض الإشاعات التي يتم تداولها


"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر قريب من المحامي الفرنسي موريتي، بأن هذا الأخير يفكر في عقد ندوة صحفية شهر مارس المقبل للكشف عن المعطيات الحقيقية بخصوص قضية سعد لمجرد وأيضا لنفي بعض الإشاعات التي يتم تداولها بخصوص هذه القضية.

وفي سياق آخر، أوضح المصدر ذاته بأن القانون الفرنسي مختلف عن القانون المغربي ولهذا فإن المجرد قد لا يغادر السجن بالرغم من مرور أربعة أشهر الخاصة بالسجن الاحتياطي وهو الأمر الذي يعلمه المحامي موريتي، موضحا بأن المواجهة بين الفنان والفتاة الفرنسية التي من المحتمل أن تكون في بداية شهر مارس قد تسمح لـ "المعلم" بمغادرة سجن فلوري والمتابعة في حالة سراح مع وضع سوار إلكتروني وتحديد مكان إقامته.

وأضاف المصدر ذاته بأن بعض المواقع، نشرت تصريحات على لسان المحامي موريتي وهو الأمر الذي نفاه هذا الأخير جملة وتفصيلا، مؤكدا بأن الأمر الوحيد الذي قد يقوم به مستقبلا هو عقد ندوة صحفية.

تجدر الإشارة إلى أن الفتاة الفرنسية لورا بريول، وقفت أمس الخميس ، أمام قاضي التحقيق بباريس الذي استمع لأقوالها، قبل أن يطالبها بالمثول أمامه الأسبوع المقبل لكي يطابق بين تصريحاتها الأولى والثانية قبل موعد المواجهة بداية شهر مارس المقبل.

 

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المغرب شوف تيفي سعد المجرد السجن الاحتياطي السجن لورا بريول

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