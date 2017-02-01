يا ربي السلامة..في يوم الجمعة شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني فكازا ﻿

علمت'' شوف تيفي'' أن مجموعة من المواطنين من بينهم صياد ،عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على بقايا أطراق جثة جنين حديث الولادة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

شوف تيفي



علمت" شوف تيفي" أن مجموعة من المواطنين من بينهم صياد ،عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على بقايا أطراق جثة جنين حديث الولادة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

و قد عُثر على أطراف الجنين مقطعة بدون رحمة ملفوفة في كيس بلاستيكي،و قد تم إشعار السلطات المختصة بهذا الحادث المروع.

و يفترض أن تكون هذه الجريمة نتاج لعملية إجهاض.