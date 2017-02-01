 يا ربي السلامة..في يوم الجمعة شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني فكازا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خطير وبالصور.. تلاميذ من بينهم قريب فنان شعبي سلخو أستاذ وسط القسم بمدينة آسفي.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. تلاميذ من بينهم قريب فنان شعبي سلخو أستاذ وسط القسم بمدينة آسفي.. وها شنو وقع

مثير.. نايضة الروينة بسبب لوحة تاريخية مسروقة من إيطاليا في الدار البيضاء والبوليس والانتربول فتحو تحقيق | حوادث و حقوق

مثير.. نايضة الروينة بسبب لوحة تاريخية مسروقة من إيطاليا في الدار البيضاء والبوليس والانتربول

تسريـــــــــــب فيديو جديد ن داخل سجن عكاشة يورط أحد الحراس..شوفو أشنو كيوقع | حوادث و حقوق

تسريـــــــــــب فيديو جديد ن داخل سجن عكاشة يورط أحد الحراس..شوفو أشنو كيوقع

17 فبراير 1989.. 28 سنة على تأسيس اتحاد المغرب العربي وهذه هي كواليس التأسيس | بوليتيك

17 فبراير 1989.. 28 سنة على تأسيس اتحاد المغرب العربي وهذه هي كواليس التأسيس

عاجل:السجن لزوج شقيقة ملك اسبانيا بست سنوات | دولي

عاجل:السجن لزوج شقيقة ملك اسبانيا بست سنوات

الملك يهنئ قادة الدول المغاربية بمناسبة حلول الذكرى ال28 لتأسيس اتحاد المغرب العربي | بوليتيك

الملك يهنئ قادة الدول المغاربية بمناسبة حلول الذكرى ال28 لتأسيس اتحاد المغرب العربي

هاذ الشي بزاف: بعد الرباعي وعتابو: اعتقال الشاب خالد متلبسا بتهريب الكوكايين إلى بريطانيا !!! +صورة | ثقافة و فنون

هاذ الشي بزاف: بعد الرباعي وعتابو: اعتقال الشاب خالد متلبسا بتهريب الكوكايين إلى بريطانيا !!! +صورة

أعضاء السلك الدبلوماسي الإفريقي يجتمعون الأحد بفاس وهذه هي التفاصيل | بوليتيك

أعضاء السلك الدبلوماسي الإفريقي يجتمعون الأحد بفاس وهذه هي التفاصيل

انتحار سجين محكوم عليه في قضايا التطرف والإرهاب بالسجن المركزي بالقنيطرة | مجتمع

انتحار سجين محكوم عليه في قضايا التطرف والإرهاب بالسجن المركزي بالقنيطرة

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

يا ربي السلامة..في يوم الجمعة شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني فكازا

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 12:52 يا ربي السلامة..في يوم الجمعة شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني فكازا | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..في يوم الجمعة شوفو أشنو لقاو حدا مسجد الحسن الثاني فكازا
علمت'' شوف تيفي'' أن مجموعة من المواطنين من بينهم صياد ،عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على بقايا أطراق جثة جنين حديث الولادة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

شوف تيفي


علمت" شوف تيفي" أن مجموعة من المواطنين من بينهم صياد ،عثروا في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة على بقايا أطراق جثة جنين حديث الولادة على مقربة من مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء.

و قد عُثر على أطراف الجنين مقطعة بدون رحمة ملفوفة في كيس بلاستيكي،و قد تم إشعار السلطات المختصة بهذا الحادث المروع.

و يفترض أن تكون هذه الجريمة نتاج لعملية إجهاض.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مسجد الحسن الثاني العثور جنين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير وبالصور.. تلاميذ من بينهم قريب فنان شعبي سلخو أستاذ وسط القسم بمدينة آسفي.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. تلاميذ من بينهم قريب فنان شعبي سلخو أستاذ وسط القسم بمدينة آسفي.. وها شنو وقع

مثير.. نايضة الروينة بسبب لوحة تاريخية مسروقة من إيطاليا في الدار البيضاء والبوليس والانتربول فتحو تحقيق | حوادث و حقوق

مثير.. نايضة الروينة بسبب لوحة تاريخية مسروقة من إيطاليا في الدار البيضاء والبوليس والانتربول فتحو تحقيق

تسريـــــــــــب فيديو جديد ن داخل سجن عكاشة يورط أحد الحراس..شوفو أشنو كيوقع | حوادث و حقوق

تسريـــــــــــب فيديو جديد ن داخل سجن عكاشة يورط أحد الحراس..شوفو أشنو كيوقع

عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جديد.. هذا ما وقع في الحرم المكي لحظة أداء الرئيس التركي مناسك العمرة | قنوات أخرى
منذ 4 دقائق

فيديو جديد.. هذا ما وقع في الحرم المكي لحظة أداء الرئيس التركي مناسك العمرة

4 ملاعق ويزول السرطان - وصفة عالم بلغاري تكشف عن أقوى علاج منزلي عرفته البشرية !‎ | قنوات أخرى

4 ملاعق ويزول السرطان - وصفة عالم بلغاري تكشف عن أقوى علاج منزلي عرفته البشرية !‎

دين يسر: شنو قال الشرع فعقوق الوالدين ؟ | دين يسر

دين يسر: شنو قال الشرع فعقوق الوالدين ؟

نايضة فحي مولاي رشيد..زوج عصابات دارو روينة/السيوفة/اعتداءات/البوليس و القضية فيها بنت | خارج البلاطو

نايضة فحي مولاي رشيد..زوج عصابات دارو روينة/السيوفة/اعتداءات/البوليس و القضية فيها بنت

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

خطير وبالصور.. تلاميذ من بينهم قريب فنان شعبي سلخو أستاذ وسط القسم بمدينة آسفي.. وها شنو وقع | حوادث و حقوق
منذ 9 دقائق

خطير وبالصور.. تلاميذ من بينهم قريب فنان شعبي سلخو أستاذ وسط القسم بمدينة آسفي.. وها شنو وقع

مثير.. نايضة الروينة بسبب لوحة تاريخية مسروقة من إيطاليا في الدار البيضاء والبوليس والانتربول فتحو تحقيق | حوادث و حقوق

مثير.. نايضة الروينة بسبب لوحة تاريخية مسروقة من إيطاليا في الدار البيضاء والبوليس والانتربول

تسريـــــــــــب فيديو جديد ن داخل سجن عكاشة يورط أحد الحراس..شوفو أشنو كيوقع | حوادث و حقوق

تسريـــــــــــب فيديو جديد ن داخل سجن عكاشة يورط أحد الحراس..شوفو أشنو كيوقع

17 فبراير 1989.. 28 سنة على تأسيس اتحاد المغرب العربي وهذه هي كواليس التأسيس | بوليتيك

17 فبراير 1989.. 28 سنة على تأسيس اتحاد المغرب العربي وهذه هي كواليس التأسيس

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.