رسميا.. السعودية تصفع الجزائر.. البوليساريو منظمة إرهابية ﻿

دعا السفير السعودي بالجزائر، أثناء حديثه على دعم السعودية لموقف المغرب فيما يخص قضية الصحراء المغربية،(دعا) الأطراف الخارجية بعدم التدخل في هذه القضية قائلا ''إننا نرجو من الحكومة الجزائرية وكافة

شوف تيفي.. وكالات

دعا السفير السعودي بالجزائر، أثناء حديثه على دعم السعودية لموقف المغرب فيما يخص قضية الصحراء المغربية،(دعا) الأطراف الخارجية بعدم التدخل في هذه القضية قائلا "إننا نرجو من الحكومة الجزائرية وكافة الأطراف الخارجية تبني الحياد وعدم التدخل في هذا الملف الذي يخص سيادة المغرب على أراضيه، موضحا"أن دعم مجموعة إرهابية قد قضت في سجلها الأسود مضجع الآمنين لم ولن يعتبر وسام شرف حتى تتقلدها دولة ما" حسب تعبيره.

وأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر "سامي بن عبدالله الصالح" أن السعودية تدعم تطوير علاقاتها الثنائية مع الجزائر باعتبارها "دولة تتمتع بأهمية جيوسياسية ثقيلة في العالم العربي والقارة الأفريقية" .

وحسب جريدة "الرياض" السعودية، فجاءت تصريحات السفير، خلال حديثه مع جريدة "الرياض" حيث صرح "إن السعودية والدول الخليجية قد أكدت مرارا على متانة علاقاتها الثنائية مع الجزائر" موضحا، "إن العلاقات الثنائية القائمة بين المملكة والجزائر شهدت تطورا غير مسبوق، حيث أبرم البلدان مجموعة من الاتفاقيات الثنائية التي دخلت معظمها حيز التنفيذ ونتوقع المزيد من التطور في مجال التعاون الثنائي المشترك بيننا".



ويأتي موقف المملكة العربية السعودية، بعد تصريحات سابقة لمسؤولين بمجلس التعاون الخليجي، يعبرون فيها عن دعمهم القوي لسيادة المغرب على صحرائه، ومؤكدين بأن الملف تحركه أيادي خارجية ويعود لفترة تاريخية سابقة.





