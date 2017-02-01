 صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة | مجتمع

عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب

عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل

بالصورة.. نجاة عتابو تكشف حقيقة اعتقالها بلندن وبحوزتها كمية من الكوكايين | ثقافة و فنون

بالصورة.. نجاة عتابو تكشف حقيقة اعتقالها بلندن وبحوزتها كمية من الكوكايين

مثير.. ترامب يمنع فنانة عربية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية | ثقافة و فنون

مثير.. ترامب يمنع فنانة عربية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو في وفاة زوجته | صحافة

برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو في وفاة زوجته

بالفيديو.. الحراڭة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات | حوادث و حقوق

بالفيديو.. الحراڭة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات

مستشار جماعي عن العدالة و التنمية يضع حدا لحياته شنقا بشجرة الأركان بتارودانت | بوليتيك

مستشار جماعي عن العدالة و التنمية يضع حدا لحياته شنقا بشجرة الأركان بتارودانت

عاجل.. الحراكة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات | مجتمع

عاجل.. الحراكة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات

صادم وخطير..وحش آدمي يغتصب طفلين مرة واحدة وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

صادم وخطير..وحش آدمي يغتصب طفلين مرة واحدة وهذه هي التفاصيل الصادمة

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 12:45 صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة | مجتمع
صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة
قضت محكمة الاستئناف بأكادير بإدانة عضو جماعي بإقليم اشتوكة أيت باها بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد إدانته باغتصاب فتاة قاصر وافتضاض بكارتها والتسبب في حملها.

شوف تيفي



قضت محكمة الاستئناف بأكادير بإدانة عضو جماعي بإقليم اشتوكة أيت باها بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد إدانته باغتصاب فتاة قاصر وافتضاض بكارتها والتسبب في حملها.

وإستنادا لوثائق حصلت عليها "شوف تيفي"، فالحكم القضائي جاء بعد إعادة تكييف أفعال المتابعة في حقه إلى جناية اغتصاب قاصر طبقا للمادة 486 من القانون الجنائي والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، وبررت المحكمة قرارها بتقرير الخبرة الجينية.

ووفق لمعطيات كشفتها مصادر "شوف تيفي" فقد ثم إتهام شاب من أبناء الجماعة القروية بالتسبب في حمل الفتاة القاصر والزج به في السجن بتهمة الإغتصاب والحمل، لكن إعادة تكييف القضية وإجراء الخبرة الجينية، أثبتت براءة الشاب من التهم الموجهة إليه بعد قضائه فترة في السجن عقب إعادة تكييف القضية التي أبانت على أن المستشار الجماعي هو صاحب العملية.
وحسب ذات المصادر، كشفت الضحية أنها تعرضت للاغتصاب وعمرها لا يتجاوز 10 سنوات وذلك بمنزلها بدوار أيت ابورك بجماعة سيدي عبد الله البوشواري التابعة ترابيا لعمالة أشتوكة أيت باها، في غياب جميع أفراد عائلتها، حيث أن المستشار كان يتردد على منزل أسرتها لكون الأب يشتغل بالمناطق الصحراوية وكان دائم الغياب عن المنزل.

وتعود فصول القضية بحسب الثابت من منطوق الحكم الإستئنافي إلى شكاية تقدمت بها الضحية، تتهم فيها المستشار باغتصابها وافتضاض بكارتها والتسبب في إنجابها، واقترح عليها اتهام شاب وارغامها على الزواج برجل مسن، فيما ظل المستشار الجماعي ينفي المنسوب إليه طيلة جلسات الحكم والإستنطاق، حيث أرجع إتهام الفتاة له بالإغتصاب والتسبب في حملها إلى خصومه السياسيين بالمنطقة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الضحية الزواج المتهم الضحية الإغتصاب الفتاة اشتوكة شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة | مجتمع

عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة

عاجل.. الحراكة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات | مجتمع

عاجل.. الحراكة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات

خبر عاجل وبالصور.. نايضة بمنطقة مولاي رشيد بين زوج عصابات وها أشنو وقع | مجتمع

خبر عاجل وبالصور.. نايضة بمنطقة مولاي رشيد بين زوج عصابات وها أشنو وقع

مثير وبالفيديو.. كروشيات وتفرشيخ في المجلس البلدي لأزمور وها أشنو وقع | مجتمع

مثير وبالفيديو.. كروشيات وتفرشيخ في المجلس البلدي لأزمور وها أشنو وقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نايضة فحي مولاي رشيد..زوج عصابات دارو روينة/السيوفة/اعتداءات/البوليس و القضية فيها بنت | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

نايضة فحي مولاي رشيد..زوج عصابات دارو روينة/السيوفة/اعتداءات/البوليس و القضية فيها بنت

بيناتنا:الكذوب في فترة الخطوبة و تأثيرو على الحياة الزوجية | بيناتنا

بيناتنا:الكذوب في فترة الخطوبة و تأثيرو على الحياة الزوجية

شاهد ما قاله نجم المنتخب الغاني والكرة الافريقية عبيدي بيليه عن زيارة الملك محمد السادس | قنوات أخرى

شاهد ما قاله نجم المنتخب الغاني والكرة الافريقية عبيدي بيليه عن زيارة الملك محمد السادس

أصغر وزيرة بالعالم: ما تفعله الإمارات قابل للتكرار بالمنطقة | قنوات أخرى

أصغر وزيرة بالعالم: ما تفعله الإمارات قابل للتكرار بالمنطقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة | مجتمع
منذ 51 ثانية

صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة

عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة | مجتمع

عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب

عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل

بالصورة.. نجاة عتابو تكشف حقيقة اعتقالها بلندن وبحوزتها كمية من الكوكايين | ثقافة و فنون

بالصورة.. نجاة عتابو تكشف حقيقة اعتقالها بلندن وبحوزتها كمية من الكوكايين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.