صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة ﻿

قضت محكمة الاستئناف بأكادير بإدانة عضو جماعي بإقليم اشتوكة أيت باها بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد إدانته باغتصاب فتاة قاصر وافتضاض بكارتها والتسبب في حملها.

شوف تيفي





قضت محكمة الاستئناف بأكادير بإدانة عضو جماعي بإقليم اشتوكة أيت باها بخمس سنوات حبسا نافذا، بعد إدانته باغتصاب فتاة قاصر وافتضاض بكارتها والتسبب في حملها.

وإستنادا لوثائق حصلت عليها "شوف تيفي"، فالحكم القضائي جاء بعد إعادة تكييف أفعال المتابعة في حقه إلى جناية اغتصاب قاصر طبقا للمادة 486 من القانون الجنائي والحكم عليه بخمس سنوات حبسا نافذا، وبررت المحكمة قرارها بتقرير الخبرة الجينية.

ووفق لمعطيات كشفتها مصادر "شوف تيفي" فقد ثم إتهام شاب من أبناء الجماعة القروية بالتسبب في حمل الفتاة القاصر والزج به في السجن بتهمة الإغتصاب والحمل، لكن إعادة تكييف القضية وإجراء الخبرة الجينية، أثبتت براءة الشاب من التهم الموجهة إليه بعد قضائه فترة في السجن عقب إعادة تكييف القضية التي أبانت على أن المستشار الجماعي هو صاحب العملية.

وحسب ذات المصادر، كشفت الضحية أنها تعرضت للاغتصاب وعمرها لا يتجاوز 10 سنوات وذلك بمنزلها بدوار أيت ابورك بجماعة سيدي عبد الله البوشواري التابعة ترابيا لعمالة أشتوكة أيت باها، في غياب جميع أفراد عائلتها، حيث أن المستشار كان يتردد على منزل أسرتها لكون الأب يشتغل بالمناطق الصحراوية وكان دائم الغياب عن المنزل.

وتعود فصول القضية بحسب الثابت من منطوق الحكم الإستئنافي إلى شكاية تقدمت بها الضحية، تتهم فيها المستشار باغتصابها وافتضاض بكارتها والتسبب في إنجابها، واقترح عليها اتهام شاب وارغامها على الزواج برجل مسن، فيما ظل المستشار الجماعي ينفي المنسوب إليه طيلة جلسات الحكم والإستنطاق، حيث أرجع إتهام الفتاة له بالإغتصاب والتسبب في حملها إلى خصومه السياسيين بالمنطقة.