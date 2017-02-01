عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة ﻿

أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق أنه تم صباح يومه الجمعة 17 فبراير 2017، إحباط محاولة اقتحام جماعي لما يناهز 250 مهاجرا سريا منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة عبر وادي

"شوف تيفي"



أفادت السلطات المحلية لعمالة المضيق-الفنيدق أنه تم صباح يومه الجمعة 17 فبراير 2017، إحباط محاولة اقتحام جماعي لما يناهز 250 مهاجرا سريا منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة عبر وادي لخلوط، مما أدى إلى إصابة 10 من أفراد القوات العمومية و20 مهاجرا سريا بجروح نقلوا على إثرها إلى المستشفى بمدينة الفنيدق لتلقي الإسعافات اللازمة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد تمكنت القوات العمومية من توقيف 110 من المقتحمين، تمت إحالتهم على المصالح الأمنية المختصة قصد التحقيق معهم.

وذكر المصدر ذاته بأن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أن محاولات الهجرة غير الشرعية، المخالفة للقوانين الجاري بها العمل بالمغرب، وتعرض أصحابها لمتابعات قضائية سيتقرر من خلالها، بحسب كل حالة، طرد المعنيين خارج تراب المملكة أو إصدار أحكام في حقهم بحسب خطورة أفعالهم.