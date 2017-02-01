عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل ﻿

شهدت الطريق السيار الرابط بين مدينة الجديدة والجرف الأصفر اليوم الجمعة، فاجعة طرقية، تعرضت لها سيارة خفيفة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.



"شوف تيفي"

شهدت الطريق السيار الرابط بين مدينة الجديدة والجرف الأصفر اليوم الجمعة، فاجعة طرقية، تعرضت لها سيارة خفيفة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وفي تفاصيل هذه الحادثة، كشفت مصادر جديدية، أن سيارة خفيفة، اصطدمت بسيارة أخرى محملة بالخضار نتيجة الضباب الكثيف بالطريق السيار ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الفور وإصابة آخر بجروح تم على إثرها نقله إلى المستشفى الإقليمي بمدينة الجديدة لتلقي الإسعافات الضرورية.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن بأ مصالح الدرك الملكي وصلت إلى عين المكان مرفوقة بأفراد الوقاية المدنية، وخلال انتشال الجثة من داخل السيارة تم العثور على كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن صفائح من مخدر "الشيرا".



