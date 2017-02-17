بالصورة.. نجاة عتابو تكشف حقيقة اعتقالها بلندن وبحوزتها كمية من الكوكايين ﻿

نفت الفنانة نجاة عتابو على حسابها الرسمي بالفايسبوك، جميع المعطيات التي نشرتها صحيفة ''ميترو'' البريطانية ، والتي كشفت بأن الفنانة المغربية تم اعتقالها في مطار هيتراو بلندن وبحوزتها 2 كيلوغرام من



"شوف تيفي"

نفت الفنانة نجاة عتابو على حسابها الرسمي بالفايسبوك، جميع المعطيات التي نشرتها صحيفة "ميترو" البريطانية ، والتي كشفت بأن الفنانة المغربية تم اعتقالها في مطار هيتراو بلندن وبحوزتها 2 كيلوغرام من الكوكايين.

وعبرت نجاة عتابو عن استغرابها من هذا الخبر المنشور وأيضا عن صدمتها، موضحة بأن هذا الخبر وعلى غرار أغنيتها المشهورة "كذبة باينة".

وأشارت قيدومة الأغنية الشعبية بالمغرب بأنها كباقي الفنانين الذين يكسبون شهرة على مستوى العالم، معرضة لمثل هذه الإشاعات.

وأكدت عتابو بأنها لم تتخد بعد قرار متابعة الصحيفة قضائيا، مُوجهة في الوقت ذاته الشكر لجميع من قدم لها الدعم.