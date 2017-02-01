مثير.. ترامب يمنع فنانة عربية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية ﻿

كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، خلال مشاركتها في برنامج ''منا وجر'' في حلقته بمناسبة عيد الحب على قناة ''إم تي في'' عن منعها من دخول الولايات المتحدة مدى الحياة، بتهمة دعم الإرهاب، وذلك حسب ما كشف عنه

"شوف تيفي"





كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، خلال مشاركتها في برنامج "منا وجر" في حلقته بمناسبة عيد الحب على قناة "إم تي في" عن منعها من دخول الولايات المتحدة مدى الحياة، بتهمة دعم الإرهاب، وذلك حسب ما كشف عنه موقع "الوطن" المصري.

وأوضح الموقع ذاته بأن دياب قالت "أنا متهمة بالإرهاب وفي السفارة الأمريكية أخبروني أنني ممنوعة من دخول أمريكا مدى الحياة لأنني إرهابية وهم يؤمنون بالديمقراطية، وأطلقوها بصوت عالٍ ويقولون إنهم الأقوى في استخباراتهم، وأنا أعرف أنهم يعرفون كل شيء عني، لذلك أنا مظلومة جداً في إلصاق هذه التهمة بي".

تجدر الإشارة إلى أن الفنانة اللبنانية مايا دياب، كانت من بين الرباعي المشكل لفرقة "فوركات" قبل أن تقرر الانفصال عن الفرقة.