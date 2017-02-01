 برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو في وفاة زوجته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة | مجتمع

صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة

عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة | مجتمع

عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب

عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل

بالصورة.. نجاة عتابو تكشف حقيقة اعتقالها بلندن وبحوزتها كمية من الكوكايين | ثقافة و فنون

بالصورة.. نجاة عتابو تكشف حقيقة اعتقالها بلندن وبحوزتها كمية من الكوكايين

مثير.. ترامب يمنع فنانة عربية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية | ثقافة و فنون

مثير.. ترامب يمنع فنانة عربية من دخول الولايات المتحدة الأمريكية

برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو في وفاة زوجته | صحافة

برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو في وفاة زوجته

بالفيديو.. الحراڭة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات | حوادث و حقوق

بالفيديو.. الحراڭة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات

مستشار جماعي عن العدالة و التنمية يضع حدا لحياته شنقا بشجرة الأركان بتارودانت | بوليتيك

مستشار جماعي عن العدالة و التنمية يضع حدا لحياته شنقا بشجرة الأركان بتارودانت

عاجل.. الحراكة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات | مجتمع

عاجل.. الحراكة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات

رسالة إلى زعمائنا الحزبيين

برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو في وفاة زوجته

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 11:35 برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو في وفاة زوجته | صحافة
برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو في وفاة زوجته
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة ''للا فاطمة بنيس'' ، زوجة كمال لحلو رئيس الفدرالية المغربية للإعلام التي وافتها المنية يوم الإثنين الماضي.

شوف تيفي:


بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة "للا فاطمة بنيس" ، زوجة كمال لحلو رئيس الفدرالية المغربية للإعلام التي وافتها المنية يوم الإثنين الماضي.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس التي توصل بها رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو " تلقينا ببالغ التأثر نبأ الحادث المفجع الذي راحت ضحيته المشمولة بعفو الله حرمك المبرور فاطمة بنيس تغمدها الله بواسع رحمته و أسكنها فسيح جناته".

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لرئيس الفدرالية المغربية للإعلام ومن خلاله لكافة أهل الفقيدة وذويها، عن أحر تعازيه وصادق مواساته في هذا المصاب الأليم، داعيا الله تعالى للفقيدة بعظيم الثواب وحسن المآب، ولأفراد أسرتها بجميل الصبر وحسن العزاء.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب الفدرالية الاعلام كمال لحلو

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمة | صحافة

عاجل وبالصور.. الراحلة للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو توارى الثرى بمقبرة الغفران بحضور شخصيات مهمة

عاجل ..الموت يُغيب للا فاطمة زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو | صحافة

عاجل ..الموت يُغيب '' للا فاطمة '' زوجة الإعلامي الشهير كمال لحلو

إعادة انتخاب كمال لحلو رئيسا للفيدرالية المغربية للإعلام | صحافة

إعادة انتخاب كمال لحلو رئيسا للفيدرالية المغربية للإعلام

عاجل: ورسميا هذا أول قرار اتخذه مدير القناة الثانية بعد اتهامه بالتحرش و الاغتصاب من طرف صحافية متدربة | صحافة

عاجل: ورسميا هذا أول قرار اتخذه مدير القناة الثانية بعد اتهامه بالتحرش و الاغتصاب من طرف صحافية متدربة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نايضة فحي مولاي رشيد..زوج عصابات دارو روينة/السيوفة/اعتداءات/البوليس و القضية فيها بنت | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

نايضة فحي مولاي رشيد..زوج عصابات دارو روينة/السيوفة/اعتداءات/البوليس و القضية فيها بنت

بيناتنا:الكذوب في فترة الخطوبة و تأثيرو على الحياة الزوجية | بيناتنا

بيناتنا:الكذوب في فترة الخطوبة و تأثيرو على الحياة الزوجية

شاهد ما قاله نجم المنتخب الغاني والكرة الافريقية عبيدي بيليه عن زيارة الملك محمد السادس | قنوات أخرى

شاهد ما قاله نجم المنتخب الغاني والكرة الافريقية عبيدي بيليه عن زيارة الملك محمد السادس

أصغر وزيرة بالعالم: ما تفعله الإمارات قابل للتكرار بالمنطقة | قنوات أخرى

أصغر وزيرة بالعالم: ما تفعله الإمارات قابل للتكرار بالمنطقة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة | مجتمع
منذ 4 دقائق

صادم...السجن لمستشار جماعي إغتصب فتاة قاصر وأرغم شابا بالزواج منها بإقليم اشتوكة

عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء لمدينة سبتة المحتلة | مجتمع

عاجل..إصابات في صفوف رجال القوات العمومية خلال اقتحام جماعي نفذه مهاجرون من دول إفريقيا جنوب

عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل..فاجعة طرقية لسيارة تحمل المخدرات تهز الجديدة.. وحصيلة القتلى مؤلمة.. وهذه هي التفاصيل

بالصورة.. نجاة عتابو تكشف حقيقة اعتقالها بلندن وبحوزتها كمية من الكوكايين | ثقافة و فنون

بالصورة.. نجاة عتابو تكشف حقيقة اعتقالها بلندن وبحوزتها كمية من الكوكايين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.