برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو في وفاة زوجته ﻿

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة ''للا فاطمة بنيس'' ، زوجة كمال لحلو رئيس الفدرالية المغربية للإعلام التي وافتها المنية يوم الإثنين الماضي.

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بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة "للا فاطمة بنيس" ، زوجة كمال لحلو رئيس الفدرالية المغربية للإعلام التي وافتها المنية يوم الإثنين الماضي.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس التي توصل بها رئيس الفدرالية المغربية للإعلام كمال لحلو " تلقينا ببالغ التأثر نبأ الحادث المفجع الذي راحت ضحيته المشمولة بعفو الله حرمك المبرور فاطمة بنيس تغمدها الله بواسع رحمته و أسكنها فسيح جناته".

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لرئيس الفدرالية المغربية للإعلام ومن خلاله لكافة أهل الفقيدة وذويها، عن أحر تعازيه وصادق مواساته في هذا المصاب الأليم، داعيا الله تعالى للفقيدة بعظيم الثواب وحسن المآب، ولأفراد أسرتها بجميل الصبر وحسن العزاء.



