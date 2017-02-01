مستشار جماعي عن العدالة و التنمية يضع حدا لحياته شنقا بشجرة الأركان بتارودانت ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مستشارا جماعيا باسم حزب العدالة والتنمية بجماعة أساكا التابعة ترابيا لإقليم تارودانت، عثر عليه مساء الخميس معلقا بواسطة حبل في جذع شجرة أركان التي تحيط بالمنطقة الشبه جبلية.

شوف تيفي





علمت "شوف تيفي" أن مستشارا جماعيا باسم حزب العدالة والتنمية بجماعة أساكا التابعة ترابيا لإقليم تارودانت، عثر عليه مساء الخميس معلقا بواسطة حبل في جذع شجرة أركان التي تحيط بالمنطقة الشبه جبلية.

وأضافت ذات المصادر، أن المستشار الجماعي من مواليد سنة 1989، ويعتبر من بين القيادات الشبيبية للحزب بالمنطقة، حيث فاز كمستشار جماعي في الدائرة المحلية.

وحسب مصادر متطابقة، فأغلب المعطيات والمؤشرات الأولية تشير إلى إنتحار المستشار الجماعي شنقا بواسطة حبل بشجرة للأركان، حيث حلت السلطات المختصة بعين المكان مباشرة بعد شيوع الخبر بين أهل الجماعة فيما تم نقل جثة الهالك نحو المستشفى لإخضاعها للتشريح.





