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عاجل.. الحراكة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 10:08 عاجل.. الحراكة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات | مجتمع
عاجل.. الحراكة دايرين روينة في سبتة وتسجيل مجموعة من الإصابات
أعلن الحرس المدني الإسباني وفرق الإنقاذ أن مئات المهاجرين عبروا فجر الجمعة الحاجز المرتفع الذي يحيط بجيب سبتة في المغرب وأصيب بعضهم بجروح،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

 

"شوف تيفي"

 

أعلن الحرس المدني الإسباني وفرق الإنقاذ أن مئات المهاجرين عبروا فجر الجمعة الحاجز المرتفع الذي يحيط بجيب سبتة في المغرب وأصيب بعضهم بجروح،وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة بأن أجهزة الإنقاذ، كشفت على حسابها على موقع تويتر أن الحرس المدني في سبتة يقدر عدد الذين نجحوا في دخول المدينة بحوالى 500".

وأكد الحرس المدني لوكالة فرانس برس إن "مئات" المهاجرين دخلوا وجرح بعضهم وكذلك عدد من أفراد قوات الأمن.

 

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