صادم وخطير..وحش آدمي يغتصب طفلين مرة واحدة وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

مازالت أسرة طفلين بمدينة الخميسات تعيش تحت وقع الصدمة بعد اغتصاب طفلين أخوين يبلغان من العمر على التوالي 9 و 15 سنة، حيث اهتزت المدينة بعد إشاعة خبر الاغتصاب.

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مازالت أسرة طفلين بمدينة الخميسات تعيش تحت وقع الصدمة بعد اغتصاب طفلين أخوين يبلغان من العمر على التوالي 9 و 15 سنة، حيث اهتزت المدينة بعد إشاعة خبر الاغتصاب.

وحسب مصادر محلية فإن الطفلين اغتصبا من طرف شاب في عقده الثاني، بجماعة المعازيز دائرة الرماني بإقليم الخميسات، حيث تخاف الأسرة من إقبار القضية، وذلك بعد أن حاولت جهات الضغط على العائلة من خلال سعيها لشراء صمتها مقابل مبالغ مالية زهيدة، مع الإلتزام بالمساعدة في علاج الطفلين.

هذا ومن المنتظر أن تقول العدالة كلمتها في حق المتهم، خلال الأيام القادمة، بعد استكمال فصول التحقيق الجاري.



