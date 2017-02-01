مثير.. الشيخ السلفي حسن الكتاني من جديد ضحية الفضائيات المصرية وها أشنو دارو ليه عاوتاني ﻿

عاد الجدل مرة أخرى بمصر، حول بعض الفضائيات التي تستخدم صور شيوخ مغاربة معروفين، في الترويج لأعمال النصب والاحتيال والدجل، ويضعون صورهم بأرقام هواتف غير أرقام هواتفهم، حيث يتم الاستعانة في الواجهة

شوف تيفي

عاد الجدل مرة أخرى بمصر، حول بعض الفضائيات التي تستخدم صور شيوخ مغاربة معروفين، في الترويج لأعمال النصب والاحتيال والدجل، ويضعون صورهم بأرقام هواتف غير أرقام هواتفهم، حيث يتم الاستعانة في الواجهة بصور للشيخ الفيزازي أو الشيخ الكتاني الذي عاد مرة أخرى لإثارة الجدل، فيما الحقيقة هي غير ذلك، حيث كشفت صحيفة "المصريون" المصرية أن الأمر لا يتعدى سوى عصابات تقف وراء هذا النصب والاحتيال.

وكشف المصدر ذاته أن واقعة تكررت مع "نجاة ممو" عمدة المغاربة بالقاهرة، والتي حاولت التواصل مع أحدهم لمعرفة الحقيقة في هذا الأمر الذي ساءها لأنه يسيء للمغاربة في مصر، بحسب تعبيرها، والتي قدمت نفسها على أنها سيدة مطلقة وترغب في الرجوع لزوجها، لتحكى تجربتها: "تحدثت للشيخ حسن الكتاني في محاولة مني لمعرفة حقيقة هؤلاء الذين يبيعون الوهم للناس"، مضيفة: "أخبرته بأنني مطلقة وأريد أن يعيدني لزوجي على ذمته بعد طلاق سنتين، فأجابني بلهجة مصرية، الأمر الذي أدهشني وأكد شكوكي بالطبع بأنها مجرد عمليات للنصب والاحتيال، وعندما وجهت له بعض الكلمات باللهجة المغربية تهرب منى ولم يعرف معاني هذه الكلمات وطلبت منه التحدث بالمغربية باعتباره مغربي الجنسية فأجابني بأن أجداده مغاربة، ثم أنهى المكالمة".

واستكملت "نجاة"، في حديثها مع "المصريون"، "لو أن المغرب بلد السحر كما يقال عنه فلماذا يعاني من ارتفاع نسبة الطلاق، حيث تعمل محكمة الأسرة من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة مساء، ولم تسافر المغربيات وتتزوجن من مصريين حيث يتواجد بمصر 18 ألف مغربية 6 آلاف منهن مطلقات، فالأولى أن يستعن بهم لردهن لأزواجهن، موضحة أن اشتهار المغرب بالسحر يرجع إلى منطقة هناك تسمى "أكادير" يوجد بها حفظة القرآن وبها كتاتيب، لذلك يذهب إليها من يعاني من المس الجني ليعالجه الشيوخ بالقرآن، بالإضافة إلى انتشار البحث عن الكنوز في مصر والاستعانة بشيوخ من المغرب لإخراجها، الأمر الذي أذاع قدرة المغاربة واشتهارهم بالسحر".

جدير بالذكر أن مجموعة من الشيوخ المغاربة كالفيزازي والكتاني والادريسي كانوا على مر سنوات ضحية مافيا مصرية، تشتغل بصورهم للنصب والاحتيال، قبل أن يتدخل مسؤولين مغاربة عند نظراءهم المصريين للحد من هذه التلاعبات التي تقف وراءها عصابات مجندة وخطيرة، خصوصا وأن هذه الفضائيات التي تنصب باسم هؤلاء الشيوخ تبث على قمر "النايل سات" المصري.



