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صادم..خوفا من الفضيحة والعار: فتاة دفنات الرضيع ديالها في كوري بسيدي سليمان..وهذه هي التفاصيل المؤلمة

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 06:59 صادم..خوفا من الفضيحة والعار: فتاة دفنات الرضيع ديالها في كوري بسيدي سليمان..وهذه هي التفاصيل المؤلمة | حوادث و حقوق
صادم..خوفا من الفضيحة والعار: فتاة دفنات الرضيع ديالها في كوري بسيدي سليمان..وهذه هي التفاصيل المؤلمة
قامت عناصر الدرك الملكي، أخيرا، بجماعة دار بلعامري التابعة ترابيا لسيدي سليمان، بالقبض، على فتاة عزباء في عقدها الثالث للاشتباه فيها في دفن رضيعها الحديث الولادة حيا في حفرة بإسطبل للماشية.

"شوف تيفي"

قامت عناصر الدرك الملكي، أخيرا، بجماعة دار بلعامري التابعة ترابيا لسيدي سليمان، بالقبض، على فتاة عزباء في عقدها الثالث للاشتباه فيها في دفن رضيعها الحديث الولادة حيا في حفرة بإسطبل للماشية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها في كشفه عن هذه الواقعة فإن الأم العزباء، أقدمت على دفن فلذة كبدها حيا خوفا من الفضيحة والعار، موضحا بأن سيدة بمنطقة دار بلعماري، أخبرت عون سلطة باختفاء المولود الذي ولد بطريقة غير شرعية، مما جعله يقوم بالتحرك والبحث واستفسار الأم العزباء.

وأضاف المصدر ذاته بأن عون السلطة، أبلغ قائد المنطقة باختفاء الرضيع، ما جعله يسارع إلى إخبار مصالح الدرك الملكي، التي حاصرت الأم بالأسئلة قبل أن يتم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضها على محكمة الاستئناف بسيدي سليمان.

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المغرب شوف تيفي الحراسة النظرية جماعة دار بلعماري العزباء

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