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عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة فكازا وها أشنو وقع

بتاريــخ : 17 فبراير 2017 / 02:20 عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة فكازا وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور.. حادثة سير خطيرة فكازا وها أشنو وقع
وقعت قبل قليل حادثة سير خطيرة على مستوى شارع مرس السلطان، بعمالة آنفا، سببها سيارة خفيفة من نوع رونو حمراء اللون، كانت قادمة بسرعة جنونية، فدخلت في إحدى النوافذ لثانوية خناثة بنت بكار.

شوف تيفي

وقعت قبل قليل حادثة سير خطيرة على مستوى شارع مرس السلطان، بعمالة آنفا، سببها سيارة خفيفة من نوع رونو حمراء اللون، كانت قادمة بسرعة جنونية، فدخلت في إحدى النوافذ لثانوية الخنساء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" من عين المكان، فإن السائق كان يقود سيارته بسرعة جنونية حيث لم يتحكم في مقود السيارة، الشيء الذي جعله يصطدم بنافذة تابعة للمدرسة المذكورة.

هذا وقد تم نقل السائق على وجه السرعة إلى المستعجلات، في حين تم الاستعانة بسيارة ديباناج لإخراج السيارة من نافذة الثانوية.

 

 

 

 

 

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حادثةسير سيارة مستعجلات

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